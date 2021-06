Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai 2: 1^ tappa già esplosiva

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: OGGI LA PRIMA MAGLIA GIALLA

Inizia la grande avventura del Tour de France 2021: oggi sabato 26 giugno la Grande Boucle comincia con la prima tappa Brest-Landerneau di 197,8 km, che assegnerà al vincitore anche la prima maglia gialla ed è di conseguenza particolarmente ambita. Dopo il 2020 che vide il Tour spostato a settembre, ecco tornare nella sua più classica collocazione il Tour de France 2021, simbolo della piena estate sulle strade della Francia.

Si parte dalla Bretagna con una prima tappa già insidiosa: il vento da quelle parti è sempre una variabile e attenzione pure all’arrivo di Landerneau, che sarà in leggera salita. Non sarà dunque una tappa da sprinter puri, ma d’altronde al Tour de France 2021 ci sono tanti campioni in grado di esaltarsi su arrivi di questo genere: il campione del Mondo e padrone di casa Julian Alaphilippe, il belga Wout Van Aert, l’olandese Mathieu Van der Poel, lo slovacco Peter Sagan che sogna la doppietta maglia ciclamino del Giro d’Italia-maglia verde del Tour de France e magari anche il fresco campione d’Italia Sonny Colbrelli.

Nomi di assoluta eccellenza in attesa di dare spazio prossimamente anche ai big che lotteranno per la classifica generale: su tutti, il detentore Tadej Pogacar, il suo connazionale Primoz Roglic e la Ineos Grenadiers, con Geraint Thomas e Richard Carapaz punte di diamante. Sarà dunque una grande avventura la diretta del Tour de France 2021: chi festeggerà stasera vittoria e prima maglia gialla?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE 2021 (1^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la prima tappa Brest-Landerneau sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e Stefano Garzelli, dopo un breve assaggio su Rai Sport + HD per un quarto d’ora dalle ore 13.45. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 1^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 oggi ci riserverà una frazione già molto insidiosa, di conseguenza adesso andiamo a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna prima tappa Brest-Landerneau di 197,8 km, sulle insidiose strade della Bretagna. La partenza avrà luogo da Brest alle ore 12.30 e subito vi saranno diversi saliscendi. Nei primi 30 km ecco infatti due Gran Premi della Montagna, anche se di quarta categoria, che favoriranno gli immancabili attacchi da lontano con l’obiettivo anche della prima maglia a pois.

In totale i GPM di oggi saranno addirittura sei: vero che saranno due di terza categoria e quattro di quarta, ma comunque il numero fa capire che non sarà la classica tappa per velocisti. Per di più, in Bretagna bisogna stare attenti anche quando si pedala in pianura, perché il vento può essere una variabile pericolosa se si dovessero creare le condizioni per fare dei ventagli: insomma, si annuncia una grande bagarre con molto stress anche per i big della generale fin dal primo giorno. Dulcis in fundo, possiamo ricordare che l’arrivo di Landerneau può essere considerato già un arrivo in salita, dal momento che il traguardo sarà posto in cima a un GPM di terza categoria, la Côte de la Fosse aux Loups: 3,1 km al 5,6% di pendenza media che renderanno a dir poco esplosivo il finale.

