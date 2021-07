Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai 2, classifica 18^ tappa: Luz Ardiden

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: ALLA PROVA DEL MITICO TOURMALET!

Ultimo giorno in montagna per il Tour de France 2021 e oggi, giovedì 15 luglio, l’appuntamento sarà imperdibile con la diciottesima tappa Pau-Luz Ardiden di 129,7 km, breve come chilometraggio ma micidiale in quanto a difficoltà, perché ci saranno da affrontare prima il mitico Tourmalet e poi la lunga e difficile salita verso l’arrivo di Luz Ardiden, secondo traguardo in quota consecutivo dopo quello di ieri in cima al Col du Portet. Queste due sono le tappe di montagna più difficili dell’intero Tour de France 2021, siamo dunque pronti a vivere un’altra frazione ricca di emozioni per la classifica generale dominata da Tadej Pogacar, ma anche per la vittoria di giornata, perché conquistare Luz Ardiden al termine della tappa con il Tourmalet fa naturalmente gola a tanti ed entrerebbe per ogni corridore tra i successi più importanti della carriera.

Diretta Tour de France 2021/ Tadej Pogacar vince la 17^ tappa, domina in classifica

La diretta Tour de France 2021 sarà dunque imperdibile oggi, in occasione di questo ultimo tappone pirenaico dove di sicuro ci sarà bagarre fin dai primissimi chilometri per andare in fuga, anche perché il chilometraggio ridotto contribuirà a rendere la battaglia intensa fin da subito, perché chi vorrà anticipare le due grandi salite avrà poco spazio per farlo. Le fatiche di ieri verso Saint Lary Soulan si faranno sentire, oggi è l’ultima occasione per chi va forte in salita: poi ci sarà la cronometro di sabato per delineare tutti i verdetti finali della Grande Boucle, ma per mettere in difficoltà gli avversari tra i big del Tour de France 2021 e regalare spettacolo, questa è l’ultima occasione.

Diretta Tour De France 2021/ Konrad vince in solitaria: Pogacar 1^ in classifica

STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA DIRETTA DEL TOUR DE FRANCE 2021 (18^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la diciottesima tappa Pau-Luz Ardiden sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEL TOUR DE FRANCE 2021

Diretta Tour de France 2021/ Vince Sepp Kuss: Pogacar domina ancora la classifica

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 18^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 ci propone dunque oggi l’ultimo arrivo in salita sui Pirenei, una frazione di grande fascino. Di conseguenza, adesso possiamo scoprire in maggiore dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul percorso della odierna diciottesima tappa Pau-Luz Ardiden di 129,7 km, sulle strade di due dipartimenti francesi. La partenza avrà luogo da Pau alle ore 13.50, in considerazione della brevità di un percorso che tuttavia sarà molto impegnativo. A dire il vero, la prima parte sarà sostanzialmente in pianura, ravvivata giusto da due semplicissimi Gran Premi della Montagna di quarta categoria, oltre che dallo sprint intermedio a Pouzac, al km 62,7. Poco dopo, però, l’altimetria di questa tappa 18 del Tour de France 2021 cambierà drasticamente e si entrerà nel mito: la prima grande salita sarà il Col du Tourmalet, in assoluto l’ascesa più classica per il Tour de France sui Pirenei. Sarà un Gpm Hors catégorie collocato al km 94,1, al termine di una salita di ben 17,1 km al 7,3% di pendenza media, in vetta alla quale sarà assegnato anche il Souvenir Jacques Goddet, che dal 2001 premia chi scollina per primo in cima appunto al Tourmalet. Lunga discesa e subito si risalirà verso l’arrivo di Luz Ardiden, altro Gpm Hors catégorie e di fatto ultima grande asperità dell’intero Tour de France 2021: per raggiungere il traguardo i corridori dovranno affrontare altri 13,3 km al 7,4% di pendenza media, sui quali naturalmente la battaglia sarà totale.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: TADEJ POGACAR, RE DELLA CORSA

Non c’era bisogno della tappa di ieri per capirlo, ma in cima al Col du Portet è arrivato il sigillo di Tadej Pogacar sulla classifica del Tour de France 2021. Lo sloveno della UAE Team Emirates aveva vinto la cronometro nella quinta tappa, poi ha dominato anche sulle Alpi ma senza trovare il successo di tappa. Voleva dunque una vittoria in maglia gialla in un tappone di alta montagna ed è arrivato ieri. Pogacar adesso ha un vantaggio di 5’39” sul danese Jonas Vingegaard, secondo nella classifica generale del Tour de France 2021 con un minimo vantaggio su Richard Carapaz, terzo a 5’43”. L’ecuadoriano ha invece un ottimo margine su Rigoberto Uran, che ieri ha ceduto e adesso è quarto a 7’17”: per il colombiano il podio di Parigi si allontana, i favoriti per fare da “spalle” a Pogacar sui Campi Elisi sono naturalmente Vingegaard e Carapaz, anche se mancano ancora il secondo tappone pirenaico di oggi e poi la cronometro di sabato. Eccellente Ben O’Connor, quinto a 7’34”; regge molto bene anche Wilco Kelderman, sesto a 8’06”, mentre per tutti gli altri si viaggia già attorno o oltre i dieci minuti dalla maglia gialla. Tadej Pogacar è naturalmente saldissimo anche in maglia bianca come migliore giovane e adesso è anche secondo nella classifica Gpm, anche la maglia a pois di Wouter Poels potrebbe essere nel mirino dello sloveno…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Tadej Pogacar (Slo) in 71h26’27”

2. Jonas Vingegaard (Dan) a 5’39”

3. Richard Carapaz (Ecu) a 5’43”

4. Rigoberto Uran (Col) a 7’17”

5. Ben O’Connor (Aus) a 7’34”

6. Wilco Kelderman (Ola) a 8’06”

7. Enric Mas (Spa) a 9’48”

8. Alexey Lutsenko (Kaz) a 10’04”

9. Guillaume Martin (Fra) a 11’51”

10. Pello Bilbao (Spa) a 12’53”



© RIPRODUZIONE RISERVATA