Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai 3^ tappa: sarà volata?

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021 E CLASSIFICA: TAPPA PER VELOCISTI!

Al terzo giorno dovrebbe essere volata di gruppo: il Tour de France 2021 oggi lunedì 28 giugno ci proporrà la terza tappa Lorient-Pontivy di 182,9 km, che possiamo considerare come la prima frazione adatta ai velocisti in questa nuova edizione del Tour de France che è invecde cominciato con due frazioni decisamente ostiche sulle strade della Bretagna.

Oggi a Pontivy lo scenario non è detto che sia completamente diverso, perché molti dei protagonisti di arrivi come i precedenti sono sicuramente molto forti anche nelle più classiche volate di gruppo a ranghi compatti, ma senza dubbio oggi sarà un giorno più tipico da sprinter puri, come per esempio Mark Cavendish che fa ritorno al Tour de France quest’anno, oppure Caleb Ewan che ha nel mirino l’obiettivo di vincere almeno una tappa in tutti e tre i grandi Giri quest’anno. Dunque scenario almeno parizalmente diverso e più tranquillità ad esempio per gli uomini che puntano alla classifica generale del Tour de France 2021: bisogna sempre stare attenti agli imprevisti della strada, ma per il resto per loro non ci dovrebbero essere problemi. Nella diretta Tour de France 2021 sarà dunque oggi il primo giorno dedicato senza alcun dubbio alle ruote veloci? Non possiamo ancora darlo per certo, ma senza dubbio ci stupirebbe il contrario…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE 2021 (3^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la terza tappa Lorient-Pontivy sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 3^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 dovrebbe quindi oggi riservarci una giornata perfetta per i velocisti della Grande Boucle, ma in ogni caso adesso andiamo a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna terza tappa Lorient-Pontivy di 182,9 km, sempre sulle insidiose strade della Bretagna e per la precisione nel dipartimento di Morbihan. La partenza avrà luogo da Lorient alle ore 13.20 e rispetto ai giorni precedenti le difficoltà altimentriche saranno ben minori, tanto che avremo lungo il percorso appena due Gran Premi della Montagna, per di più entrambi di quarta categoria e pure abbastanza lontani dal traguardo (km 91,1 e 148,6). Annotiamo anche lo sprint intermedio, che oggi sarà disputato in località La Fourchette al km 118,3, ma francamente l’attesa è tutta per quanto potrebbe accadere sull’arrivo di Pontivy, che sembra disegnato apposta per i velocisti. Si arriverà infatti da una ultima lieve discesa e poi gli ultimi chilometro verso la linea del traguardo saranno tutti pianeggianti. Per gli sprinter, difficile chiedere di meglio…

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: LA CLASSIFICA ALLA VIGILIA DELLA 3^ TAPPA

Pur impazienti di dare la parola alla strada per la diretta del Tour de France 2021 per la 3^ tappa, ricordiamo che oggi alla partenza di Lorient sarà Mathieu Van der Poel a vestire la maglia gialla da leader della classifica generale. In conseguenza della bellissima vittoria ottenuta ieri al Mur de Bretagne, il ciclista della Alpecin ha trovato anche il primo gradino nella lista, strappano così l’iconica casacca a Julian Alaphilippe, secondo alle sue spalle con otto secondi da recuperare: Tadej Pogacar completa il podio, con 13 secondi di ritardo. Venendo alle altre classifiche del Tour de France 2021, alla vigilia della 3^ tappa ricordiamo leader a punti proprio Alaphilippe con 66 punti, mentre con la casacca a pois per gli scalatori troviamo Ide Schelling, in vetta con 4 punti: tra i giovani il migliore è Tadej Pogacar, che dunque vestirà oggi la maglia bianca.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021 DOPO LA 2^ TAPPA

1. Mathieu Van der Poel (Ola) 8h57’25”

2. Julian Alaphilippe (Fra) a 8″

3. Tadej Pogacar (Slo) a 13″

4. Primoz Roglic (Slo) a 14″

5. Wilco Kelderman (Ola) a 24″

6. Jack Haig (Aus) a 26″

7. Bauke Mollema (Ola) s.t.

8. Sergio Andres Higuita (Col) s.t.

9. Jonas Vingegaard (Dan) s.t.

10. David Gaudu (Fra) s.t.



