Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai, classifica 12^ tappa (8 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: TAPPA PER VELOCISTI!

Dopo lo spettacolo con la doppia scalata del Mont Ventoux di ieri, il Tour de France 2021 oggi, giovedì 8 luglio, con la dodicesima tappa Saint Paul Trois Chateaux-Nimes di 159,4 km dovrebbe proporci una giornata molto più tranquilla, una frazione breve e sostanzialmente pianeggiante che dovrebbe di conseguenza esaltare le ruote più veloci del gruppo. Tra loro naturalmente finora il nome di spicco al Tour de France 2021 è stato Mark Cavendish, il veterano britannico rinato dopo anni difficili, già vincitore di ben tre tappe e adesso a una sola lunghezza di distanza dal record di tappe vinte in carriera al Tour de France, che è detenuto da un certo Eddy Merckx.

L’attesa dunque potrebbe essere tutta per la volata, se non ci sarà il vento a metterci lo zampino: questa è una variabile sempre da considerare pedalando verso Nimes e se ci fosse l’occasione per qualche ventaglio ecco che la giornata potrebbe diventare interessante anche per la classifica generale. La diretta Tour de France 2021 d’altronde è sempre da seguire con attenzione e, pure qualora non dovessero esserci scossoni prima della volata, ci sarà pur sempre l’assalto di Cav al record del Cannibale a rendere intrigante (e magari anche storica) la giornata di oggi e l’arrivo sul traguardo di Nimes…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE 2021 (12^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la dodicesima tappa Saint Paul Trois Chateaux-Nimes sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 12^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 ci propone quindi oggi una tappa teoricamente interlocutoria, ma con l’incognita del vento: andiamo però adesso naturalmente a presentare più nel dettaglio il percorso della odierna dodicesima tappa Saint Paul Trois Chateaux-Nimes di 159,4 km, sulle strade di tre differenti dipartimenti. La partenza avrà luogo da Saint Paul Trois Chateaux alle ore 13.40, in considerazione di un chilometraggio piuttosto breve e nemmeno particolarmente impegnativo dal punto di vista altimetrico. Oggi infatti ci sarà da superare un solo Gran Premio della Montagna, la Côte du belvédère de Tharaux, breve ascesa di terza categoria al km 83,7. Avremo poi lo sprint intermedio che sarà collocato oggi in località Uzès al km 132,7, dunque già piuttosto vicino all’arrivo, di cui potrebbe essere una sorta di “prova generale”, soprattutto per chi va a caccia di punti per la maglia verde della classifica a punti. Incognite legate al vento permettendo, l’arrivo di Nimes dovrebbe essere perfetto per i velocisti verso uno sprint di gruppo a ranghi compatti, naturalmente staremo a vedere se sarà proprio questo l’epilogo…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: POGACAR DOMINA, VINGEGAARD CRESCE

La classifica del Tour de France 2021 è cambiata, ma nemmeno troppo, con la tappa del doppio Mont Ventoux. Ha dovuto alzare bandiera bianca Ben O’Connor, che grazie all’impresa di Tignes era salito al secondo posto della classifica generale del Tour de France 2021, ma non ha retto il passo ed è uscito dal podio virtuale. Di conseguenza adesso possiamo dire che la maglia gialla Tadej Pogacar ha ufficialmente più di cinque minuti di vantaggio su tutti gli inseguitori, un margine clamoroso dopo “sole” undici tappe. Adesso è secondo Rigoberto Uran a 5’18”, davanti a Jonas Vingegaard e Richard Carapaz, rispettivamente terzo a 5’32” e quarto a 5’33”. Il giovane danese della Jumbo-Visma è stato senza dubbio il migliore dei big in salita ieri ed è l’unico a poter dire di avere staccato Pogacar, anche se sul traguardo poi lo sloveno, il danese, Uran e Carapaz sono arrivati insieme. Hanno retto più che dignitosamente Wilco Kelderman e Alexey Lutsenko, che hanno perso appena 18″ dal quartetto e sono dunque ancora in corsa per il podio di Parigi, che sembra invece ormai una chimera per tutti gli altri, a partire da Enric Mas, che ieri ha perso quasi un minuto e mezzo da Pogacar & company. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Tadej Pogacar (Slo) in 43h44’38”

2. Rigoberto Uran (Col) a 5’18”

3. Jonas Vingegaard (Dan) a 5’32”

4. Richard Carapaz (Ecu) a 5’33”

5. Ben O’Connor (Aus) a 5’58”

6. Wilco Kelderman (Ola) a 6’16”

7. Alexey Lutsenko (Kaz) a 6’30”

8. Enric Mas (Spa) a 7’11”

9. Guillaume Martin (Fra) a 9’29”

10. Pello Bilbao (Spa) a 10’28”



