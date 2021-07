Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai, classifica 15^ tappa: i Pirenei

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: SI VA IN ANDORRA

Il Tour de France 2021 oggi, domenica 11 luglio, con la sua quindicesima tappa Céret-Andorra la Vella di 191,3 km entra decisamente nei Pirenei, dopo il primo parziale assaggio di ieri: ci attende infatti una frazione durissima tra la Francia e Andorra, dove il Tour de France 2021 sconfinerà con un arrivo nella capitale Andorra la Vella, che sarà ancora una volta un “arrivo in discesa” di questa edizione della Grande Boucle sicuramente difficile e faticosa, ma con pochi arrivi in salita – appena tre, di cui due saranno settimana prossima.

Ci sarà comunque parecchio da faticare per raggiungere Andorra la Vella, perché i quattro Gran Premi della Montagna in programma saranno tutte salite vere, in particolare il Port d’Envalira, che sarà il Souvenir Henri Desgrange, cioè il punto più alto di questo Tour de France 2021. Sarà dunque grande battaglia anche tra i big che puntano alla classifica generale, per chiudere la seconda settimana chissà se nel segno della continuità oppure di qualche sorpresa. Di certo serviranno anche coraggio e fantasia per illuminare oggi la diretta Tour de France 2021, perché la salita più difficile sarà la penultima e negli ultimi chilometri ci sarà soprattutto discesa: terreno per attaccare comunque ce ne sarà parecchio oggi, a riposare ci si penserà domani…

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA DEL TOUR DE FRANCE 2021 (15^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la quindicesima tappa Céret-Andorra la Vella sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli.

Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 15^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 ci propone dunque oggi la sua prima vera tappa sui Pirenei, un appuntamento quindi da non perdere e che di conseguenza adesso noi andiamo a presentare in maggiore dettaglio per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul percorso della odierna quindicesima tappa Céret-Andorra la Vella di 191,3 km, sulle strade di un dipartimento francese e poi di Andorra. La partenza avrà luogo da Céret alle ore 12.30, perché il chilometraggio sarà notevole e pure molto impegnativo. La parte più facile sarà la prima, diciamo fino allo sprint intermedio posto in località Olette al km 66,9, poi si comincerà gradualmente a salire già molti chilometri prima che inizi ufficialmente la Montée de Mont Louis, Gpm di prima categoria al km 86,3, ascesa di 8,4 km al 5,7% di pendenza media, sopo la quale a dire il vero si salirà più dolcemente ancora per qualche chilometro fino a Font Romeu, dove comincerà la discesa.

Breve falsopiano, poi si risalirà gradualmente fino ai piedi del Col de Puymorens, Gpm di seconda categoria al km 133,1 (5,8 km al 4,7%), dopo il quale la discesa sarà brevissima perché subito si attaccherà il Port d’Envalira, come detto Souvenir Henri Desgrange del Tour de France 2021. Saranno 10,7 km di salita al 5,9% di pendenza media per giungere ai 2408 metri d’altitudine del Gpm di prima categoria, posto già in territorio di Andorra e al km 146,7 della tappa. Lunghissima discesa e poi ecco il Col de Beixalis, caratterizzato da 6,4 km di salita all’8,5% medio, Gpm di prima categoria e Point Bonus con abbuoni al km 176,5, dopo di che sarà praticamente tutta discesa verso l’arrivo di Andorra la Vella.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: CATTANEO ENTRA NELLA TOP 10

La classifica del Tour de France 2021 ha registrato ieri qualche cambiamento interessante grazie alla fuga che ha caratterizzato la tappa verso Quillan. Tra gli attaccanti c’erano il francese Guillaume Martin e il nostro Mattia Cattaneo, che già occupavano buone posizioni nella classifica generale di questo Tour de France 2021 e ora sono decisamente in evidenza. Martin è addirittura secondo adesso, alle spalle soltanto della maglia gialla Tadej Pogacar, dal quale comunque lo separano ancora 4’04”.

Insomma, alla UAE Team Emirates va tutto più che bene anche così, mentre caso mai c’è da chiedersi perché non hanno reagito le squadre degli altri uomini di classifica, che hanno perso tutti una posizione in favore di Guillaume Martin. Ecco allora Rigoberto Uran terzo, Jonas Vingegaard quarto e Richard Carapaz in quinta posizione. L’altra novità nella top 10 riguarda appunto il bergamasco Mattia Cattaneo, che adesso occupa proprio la decima posizione a 9’48” da Pogacar, una soddisfazione meritata per il corridore della Deceuninck-Quick Step, già protagonista di altre fughe e secondo a Tignes. Oggi però ci sono da scalare grandi salite, vedremo se Martin e Cattaneo pagheranno le fatiche di ieri…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Tadej Pogacar (Slo) in 56h50’21”

2. Guillaume Martin (Fra) a 4’04”

3. Rigoberto Uran (Col) a 5’18”

4. Jonas Vingegaard (Dan) a 5’32”

5. Richard Carapaz (Ecu) a 5’33”

6. Ben O’Connor (Aus) a 5’58”

7. Wilco Kelderman (Ola) a 6’16”

8. Alexey Lutsenko (Kaz) a 6’30”

9. Enric Mas (Spa) a 7’11”

10. Mattia Cattaneo (Ita) a 9’48”



