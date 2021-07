Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai, classifica 16^ tappa (13 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: SEMPRE SUI PIRENEI!

Il Tour de France 2021 riparte oggi, martedì 13 luglio, dopo il secondo giorno di riposo con la sua sedicesima tappa Pas de la Casa-Saint Gaudens di 169 km, una frazione di media montagna con la quale la corsa resta sempre sui Pirenei, anche se la tappa di oggi sarà più facile rispetto a quella vissuta domenica e pure rispetto a quelle che saranno in programma invece nei prossimi due giorni, di conseguenza il paragone può essere fatto soprattutto con la frazione che avevamo vissuto sabato scorso. In totale comunque sono ben cinque giorni sui Pirenei, tanta fatica nelle gambe per tutti i corridori e chissà se questo favorirà qualche attacco che potrebbe andare a modificare la classifica generale del Tour de France 2021, che oggi partirà ancora da Andorra per poi rientrare in Francia dopo pochi chilometri.

Diretta Tour de France 2021/ Vince Sepp Kuss: Pogacar domina ancora la classifica

Ci attendono quattro Gran Premi della Montagna dei quali uno di prima categoria, di conseguenza anche oggi la diretta Tour de France 2021 sarà sicuramente intrigante. Sono tante le squadre il cui bilancio in questa Grande Boucle è ancora deludente e vorranno allora andare all’attacco per provare a raddrizzare la situazione, inoltre attenzione alle possibili tossine che a molti lascia il giorno di riposo: che cosa accadrà verso l’arrivo di Saint Gaudens?

Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai: Bauke Mollema vince la 14^tappa

STREAMING VIDEO E TV SU RAI 2: COME SEGUIRE LA DIRETTA DEL TOUR DE FRANCE 2021 (16^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai 2 e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la sedicesima tappa Pas de la Casa-Saint Gaudens sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021/ Mark Cavendish vince la 13^ tappa ed eguaglia Merckx

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 16^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 ci propone oggi una stuzzicante tappa di media montagna ancora sui Pirenei, di conseguenza adesso noi andiamo a presentare in maggiore dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul percorso della odierna sedicesima tappa Pas de la Casa-Saint Gaudens di 169 km, sulle strade nei primi chilometri ancora di Andorra e poi di due dipartimenti francesi. La partenza avrà luogo da Pas de la Casa alle ore 13.30 e ad essere pignoli già al km 0 saremo rientrati in Francia dopo il tratto di trasferimento. Attenzione a una prima parte di corsa molto particolare, perché i primi 40 km saranno sostanzialmente tutti in discesa, velocissimi e perfetti per lanciare attacchi. Poi arriverà la prima fatica di giornata, che sarà il Col de Port (km 54), Gpm di seconda categoria dopo 11,4 km di salita al 5,1% di pendenza media. Discesa, falsopiano verso lo sprint intermedio di Vic d’Oust (km 84,7) e poi ecco la salita più impegnativa della giornata, il Col de la Core, ascesa di ben 13,1 km al 6,6%, Gpm di prima categoria al km 101,1. Discesa e di nuovo falsopiano verso il Col de Portet d’Aspet, che sarà un Gpm di seconda categoria al km 136,5 dopo una salita di 5,4 km al 7,1%. Di nuovo discesa e poi gli ultimi chilometri verso l’arrivo di Saint Gaudens saranno quasi tutti pianeggianti, ma con l’eccezione della Côte d’Aspret Sarrat, Gpm di quarta categoria lungo appena 800 metri ma all’8,4% di pendenza media, con scollinamento al km 162, -7 dal traguardo, strappo dunque che potrebbe essere decisivo.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

Approdati ad Andorra, la classifica del Tour de France 2021 non ha subito grandi scossoni e dunque alla vigilia della 16^ tappa, che apre la terza settimana della corsa, abbiamo ancora Tadej Pogacar come leader assoluto, di giallo vestito. Il ciclista della UAE Team Emirates, nonostante le difficoltà sta resistendo molto bene e difende dunque l’iconica maglia gialla con il tempo complessivo di 62H02’18”: il suo vantaggio pure rimane davvero grande quando oramai non manca molto all’arrivo a Parigi. Durante la tappa pirenaica di domenica infatti pure il suo primo diretto rivale Guillaume Martin ha perso parecchio terreno: il francese è scivolato in fondo alla classifica del Tour de France 2021 e ora al secondo gradino del podio troviamo Rigoberto Uran, che pure registra un gap di 5’18”. Dietro al colombiano ecco di fila Vingegaard, O’Connor, Kelderman, Lutsenko, Mas, Martin e Pello Bilbao nella top 10 con lo spagnolo distante oltre 10 minuti dalla maglia gialla. Raccontando delle altre graduatorie del Tour de France 2021 segnaliamo come leader a punti Cavendish, con Wouter Poels come nuovo leader degli scalatori, vestito a pois: tra i giovani domina Pogacar ma in maglia bianca abbiamo Vingegaard. (agg Michela Colombo)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Tadej Pogacar (Slo) in 62h07’18”

2. Rigoberto Uran (Col) a 5’18”

3. Jonas Vingegaard (Dan) a 5’32”

4. Richard Carapaz (Ecu) a 5’33”

5. Ben O’Connor (Aus) a 5’58”

6. Wilco Kelderman (Ola) a 6’16”

7. Alexey Lutsenko (Kaz) a 7’01”

8. Enric Mas (Spa) a 7’11”

9. Guillaume Martin (Fra) a 7’58”

10. Pello Bilbao (Spa) a 10’59”



© RIPRODUZIONE RISERVATA