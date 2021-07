Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai, classifica 8^ tappa: le Alpi

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: CLASSIFICA ALLA PROVA DELLE PRIME VERE SALITE!

Il Tour de France 2021 oggi, sabato 3 luglio, arriva sulle Alpi e affronterà dunque le sue prime salite “vere” nella ottava tappa Oyonnax-Le Grand Bornand di 150,8 km, piuttosto breve ma decisamente impegnativa. Forse non succederà moltissimo per la classifica generale, perché dopo il Col de la Colombière (ultima difficoltà di giornata) ci sarà una lunga discesa, però sarà il primo giorno di montagna in questa edizione del Tour de France e dunque qualcosa ci aspettiamo, anche perché le cadute e la cronometro di mercoledì hanno già creato differenze abbastanza significative in classifica. Di conseguenza, chi è attardato deve cercare di sfruttare ogni possibile occasione: ebbene, oggi tre Gran Premi della Montagna di prima categoria ci sono, tutti nella seconda metà della tappa, dunque speriamo che qualcuno osi e renda vivace questa tappa.

Sicuramente ci saranno fughe da lontano con l’obiettivo di vincere la tappa e di prendersi la maglia a pois, per la quale oggi ci saranno in palio tantissimi punti. Tuttavia se qualcuno dei big più attardati dovesse accendere la miccia, ecco che la diretta Tour de France 2021 oggi diventerebbe imperdibile anche per quanto riguarda la lotta per il podio di Parigi…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE 2021 (8^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, l’ottava tappa Oyonnax-Le Grand Bornand sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 8^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 oggi dunque si annuncia a dir poco stuzzicante, con un disegno simile a quello della tappa 8 dell’anno scorso, anche se in quel caso erano i Pirenei la prima catena montuosa affrontata dalla Grande Boucle. Andiamo allora senza indugio a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna ottava tappa Oyonnax-Le Grand Bornand di 150,8 km, sulle strade di due differenti dipartimenti. La partenza avrà luogo da Oyonnax alle ore 13.15, considerato il chilometraggio piuttosto breve, anche se assai impegnativo. Avremo ben presto lo sprint intermedio, collocato in località Frangy al km 44,8, seguito dai primi due Gran Premi della Montagna, però uno di terza e l’altro di quarta categoria. La musica cambierà drasticamente quando il Tour de France 2021 entrerà davvero nelle Alpi: la prima vera salita sarà la Côte de Mont Saxonnex, ascesa di 5,7 km all’8,3% di pendenza media, GPM di prima categoria posto al km 104; discesa e subito si tornerà a salire verso il Col de Romme, altro GPM di prima categoria posto al km 122,1 dopo un’ascesa di 8,8 km all’8,9% di pendenza media; discesa ed ecco infine il Col de la Colombière che sarà GPM di prima categoria ma anche Point Bonus con abbuoni al km 136,1, dopo una salita di 7,5 km all’8,5% di pendenza media. In seguito lunga discesa e gli ultimissimi chilometri verso l’arrivo di Le Grand Bornand pianeggianti: ma prima c’è molto terreno per accendere la bagarre…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: VAN DER POEL MAGLIA GIALLA, NIBALI RISALE, ROGLIC CROLLA

La classifica del Tour de France 2021 è cambiata più del previsto ieri, in una tappa ricchissima di emozioni e colpi di scena, che potrebbe far sentire i suoi effetti sulle gambe di tutti anche oggi. Non è cambiata la maglia gialla perché Mathieu Van der Poel è andato in fuga, insieme a lui c’era Wout Van Aert che adesso è secondo a 30″ e potrebbe essere il leader della Jumbo-Visma, considerata la crisi di Primoz Roglic, anche se naturalmente per il belga è tutta da verificare la tenuta sulle tre settimane – che invece sicuramente non è nel mirino di Van der Poel. Ha sofferto tantissimo Tadej Pogacar, che ha dovuto far lavorare a lungo la sua squadra, ma infine non ha perso terreno da alcun rivale (compreso Richard Carapaz, riacciuffato sul traguardo) e ha visto staccarsi in modo definitivo Roglic, che era sulla carta il principale avversario per il successo finale del Tour de France 2021. Alle spalle di Van der Poel e Van Aert e davanti a Pogacar ci sono altri due eccellenti protagonisti della fuga di ieri, cioè Kasper Asgreen e il superbo vincitore Matej Mohoric, che oggi indossa la maglia a pois di leader dei GPM. In fuga è andato anche Vincenzo Nibali, che adesso è stato a 4’12” da Van der Poel e secondo tra gli uomini da classifica, a 29″ da Pogacar: non era questo l’obiettivo dello Squalo al Tour de France, ma chissà…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Mathieu Van der Poel (Ola) in 25h39’17″

2. Wout Van Aert (Bel) a 30″

3. Kasper Asgreen (Dan) a 1’49”

4. Matej Mohoric (Slo) a 3’01”

5. Tadej Pogacar (Slo) a 3’43”

6. Vincenzo Nibali (Ita) a 4’12”

7. Julian Alaphilippe (Fra) a 4’23”

8. Alexey Lutsenko (Kaz) a 4’56”

9. Pierre Latour (Fra) a 5’03”

10. Rigoberto Uran (Col) a 5’04”



