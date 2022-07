Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 2: 1^ tappa a cronometro

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: SI PARTE!

Inizia la grande avventura, la diretta del Tour de France 2022 oggi venerdì 1° luglio ci darà appuntamento con la prima tappa, una cronometro di 13,2 km a Copenaghen, dal momento che è la Danimarca ad ospitare quest’anno la Grand Départ della Grande Boucle, organizzando le prime tre tappe e di conseguenza anticipando al venerdì la partenza del Tour de France 2022, come già successo al Giro d’Italia nell’anno in cui i tre grandi Giri del ciclismo mondiale cominceranno tutti dall’estero. L’appuntamento del Tour de France in Danimarca doveva essere nel 2020, è slittato di ben due anni a causa della pandemia di Coronavirus ma adesso finalmente ci siamo.

Pronostico Tour de France 2022/ Bugno: "Pogacar super favorito“ (esclusiva)

Oggi avremo già i primi responsi sulla diretta Tour de France, sia per quanto riguarda la lotta fra big della classifica sia per l’ambitissima vittoria di tappa che naturalmente porterà in dote anche la prima maglia gialla di questa edizione della Grande Boucle. Tra i favoriti c’è naturalmente Filippo Ganna, il bi-campione del Mondo in carica della cronometro che debutta quest’anno al Tour de France e potrebbe fare il colpo già al primo giorno, anche se la concorrenza sarà temibile, forse con Wout Van Aert in primo piano, ma senza sottovalutare nemmeno chi punta al trionfo a Parigi, perché i vari Tadej Pogacar e Primoz Roglic sanno andare molto forte anche contro il tempo. Insomma, ne vedremo delle belle già da oggi: allora, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 fin dalla prima tappa cronometro Copenaghen-Copenaghen.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021/ Van Aert vince la 21^ tappa: Pocagar trionfa a Parigi!

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la prima tappa cronometro Copenaghen-Copenaghen sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 15.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021/ Wout Van Aert ha vinto la 20^ tappa, Pogacar trionfa!

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 1^ TAPPA

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà una frazione già molto significativa nell’economia della corsa, di conseguenza adesso andiamo a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna prima tappa cronometro Copenaghen-Copenaghen di 13,2 km. Logicamente la partenza sarà dalla capitale danese Copenaghen, appuntamento fissato alle ore 16.00 con il via al primo atleta, che avrà l’onore di aprire il Tour de France numero 109. Dal punto di vista altimetrico ci sarà ben poco da segnalare, essendo una cronometro completamente pianeggiante nella città, toccando alcuni punti iconici di Copenaghen, su tutti la Sirenetta.

Ci saranno caso mai le difficoltà che caratterizzano le cronometro quando attraversano le grandi città, di conseguenza in questa prova contro il tempo servirà anche notevole abilità tecnica nel guidare la bicicletta il più velocemente possibile. Da segnalare che dopo 6,6 km sarà collocato un rilevamento cronometrico intermedio, in questo caso esattamente a metà dei 13,2 km del percorso che naturalmente porterà fino all’arrivo sempre a Copenaghen, dove l’ultimo corridore in gara dovrebbe tagliare il traguardo alle ore 19.10 circa, per scoprire chi sarà il vincitore e quindi chi vestirà la prima maglia gialla del Tour de France 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA