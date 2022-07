Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 2, 2^ tappa: sarà volata?

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: IL VENTO POTREBE CONDIZIONARE LA TAPPA!

La diretta del Tour de France 2022 prosegue naturalmente oggi, sabato 2 luglio, con la seconda tappa Roskilde-Nyborg di 202,2 km: è la Danimarca ad ospitare quest’anno la Grand Départ della Grande Boucle, dopo la cronometro di ieri nella capitale Copenaghen oggi la Danimarca offrirà al Tour de France quella che può essere la sua massima insidia per una corsa ciclistica. Tutta pianura, con fatica ASO è riuscita a trovare tre simbolici GPM di quarta categoria, ma il vento potrebbe caratterizzare questa tappa e, se dovesse essere forte, potrebbe clamorosamente avere effetti importanti anche sulla classifica generale del Tour de France 2022.

Attenzione quindi a questo possibile brivido, staremo a vedere se renderà più difficile del previsto una tappa sulla carta scontata e totalmente dedicata ai velocisti, per la prima volta protagonisti della diretta Tour de France 2022. Parlando di sprinter, ricordiamo che il grande assente sarà Mark Cavendish, che l’anno scorso ha eguagliato il record di vittorie di tappar Tour de France di Eddy Merckx (34), ma non è stato convocato dalla sua squadra, mentre per l’Italia ci sarà Alberto Dainese, che si metterà alla prova della Grande Boucle dopo le gioie del Giro d’Italia. Adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella seconda tappa Roskilde-Nyborg.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la seconda tappa Roskilde-Nyborg sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 2^ TAPPA

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà quindi una frazione pianeggiante, ma con il vento che potrebbe scompaginare i piani e magari creare difficoltà che a volte sono maggiori di quelli delle salite. Andiamo però con ordine e scopriamo in maggiore dettaglio il percorso della odierna seconda tappa Roskilde-Nyborg di 202,2 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Roskilde, appuntamento fissato alle ore 12.35 per il km 0, ci aspettiamo velocità molto alte perché le squadre dei velocisti punteranno parecchio su quella che dovrebbe essere la prima volata del Tour de France 2022 e – almeno dal punto di vista altimetrico – non ci saranno problemi in tal senso.

Nella prima metà della tappa ci saranno tre GPM, ma tutti di quarta categoria: la più lunga di queste tre salitelle sarà di 1,3 km e la pendenza media non andrà mai oltre il 6%, ci sarà sicuramente battaglia per la prima maglia a pois ma nulla di più. Attenzione anche allo sprint intermedio di Kalundborg al km 126,9, ma la vera difficoltà potrebbe essere il vento e allora ecco che il punto iconico del percorso della seconda tappa del Tour de France 2022 sarà il Great Belt Bridge, che collega le isole danesi di Selandia e Fionia per un totale di 18 km. A quel punto mancherà davvero pochissimo all’arrivo di Nyborg, chissà se sarà un tranquillo avvicinamento alla volata o se potranno esserci sorprese…

