Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 5^ tappa: il giorno del pavé

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: 5^ TAPPA IN STILE PARIGI-ROUBAIX

Oggi la diretta del Tour de France 2022 propone una giornata potenzialmente molto insidiosa; mercoledì 6 luglio è infatti il giorno della quinta tappa Lille-Arenberg di 157 km, una frazione corta ma che proporrà ben undici settori in pavé, quindi sarà una sorta di “piccola Parigi Roubaix” che potrebbe fare male ad alcuni big del Tour de France 2022. Tutti probabilmente ricordiamo il capolavoro di Vincenzo Nibali nel 2014, quando lo Squalo sfruttò le sue eccellenti capacità anche nelle corse di un giorno per mandare in crisi sul pavé Chris Froome e Alberto Contador in una tappa che pure in quel caso terminava ad Arenberg e che era stata caratterizzata dal maltempo.

Per il ciclismo è una località mitica, perché la Foresta di Arenberg è il tratto più celebre della Parigi-Roubaix, la classica del pavé per eccellenza; va detto che il Tour de France non lo affronterà (e non lo aveva fatto nemmeno nel 2014), perché sarebbe eccessivo per un grande Giro di tre settimane, ma ci saranno comunque undici tratti per un totale di 19,4 km di pavé. Se si creassero le condizioni per un attacco, ad esempio qualcuno dei big che dimostrasse di soffrire questo tipo di pavimentazione, potrebbe succedere di tutto – altre volte invece dobbiamo dire che tappe di questo genere non hanno sortito effetto alcuno. Adesso andiamo comunque a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella quinta tappa Lille-Arenberg.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la quinta tappa Lille-Arenberg sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 5^ TAPPA

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà quindi una frazione completamente pianeggiante, ma che potrebbe lasciare il segno quanto un tappone di alta montagna. Andiamo allora con ordine e scopriamo in maggiore dettaglio il percorso della odierna quinta tappa Lille-Arenberg di 157 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Lille, appuntamento fissato alle ore 14.00 per il km 0 in considerazione del fatto che la tappa non sarà particolarmente lunga e per circa 80 km anche molto facile, essendo completamente pianeggiante (e su asfalto). Annotiamo lo sprint intermedio a Mérignies al km 37,2, la frazione tuttavia cambierà quando cominceranno i tratti in pavé, numerati al contrario dall’ultimo al primo – dunque il primo che i corridori troveranno sarà il tratto 11 e l’ultimo il tratto 1.

Vale in piccolo il discorso che si fa alla Parigi-Roubaix: tutta pianura, ma più dura di un tappone alpino. Qui naturalmente bisogna tenere presente che sia il chilometraggio sia i tratti in pavé sono molto meno, ma se qualcuno dei big che puntano al podio di Parigi (che magari normalmente non frequenta il pavé) si trovasse in difficoltà – magari anche per un guasto meccanico oppure una caduta – ecco che il Tour de France 2022 potrebbe prendere una piega inaspettata pedalando verso l’arrivo di Arenberg, anche perché tutti i tratti in pavé saranno concentrati nella seconda metà del tracciato. Ci saranno molte corse in una: ad esempio, Wout Van Aert e Dylan Van Baarle dovranno pensare a sé stessi ma anche ai capitani delle rispettive squadre per la vittoria finale del Tour de France, più liberi saranno altri a cominciare da Mathieu Van der Poel e la prima maglia gialla Yves Lampaert, ma un Gianni Moscon stile Parigi-Roubaix 2021 ci potrebbe far divertire davvero tanto…

