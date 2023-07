DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: così nelle ultime volte (oggi 18 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: LE ULTIME VOLTE

Parlando ancora della diretta del Tour de France 2023, vale la pena ricordare che nelle ultime tre edizioni della Grande Boucle la cronometro è sempre stata piazzata alla 20^ tappa: curiosamente, le ultime due volte ha vinto Wout Van Aert, che l’anno scorso aveva rifilato 19 secondi a Jonas Vingegaard e 27 a Tadej Pogacar, e il danese aveva sigillato una maglia gialla che era già praticamente certo di portare a Parigi. Lo stesso era accaduto allo sloveno nel 2021: vantaggio enorme su Vingegaard – giunto terzo nella cronometro, a 32’’ su Van Aert – e dunque Pogacar si era riposato, un altro danese come Kasper Asgreen era arrivato secondo a 21 secondi dal vincitore.

Diretta Tour de France 2023/ 15^ tappa: Wout Poels ha vinto, Vingegaard sempre 1° in classifica!

Pogacar aveva invece messo il punto esclamativo sulla prima vittoria al Tour de France, quella del 2020: nella ventesima tappa di tre anni fa lo sloveno aveva dominato anche a cronometro, andando a vincere con un margine di 1’’21 su Tom Dumoulin e Richie Porte che avevano timbrato lo stesso tempo. Bisogna tornare al 2019 per trovare l’ultima cronometro prima della penultima tappa, e per l’occasione era arrivata addirittura alla 13^; adesso invece scopriremo cosa succederà nella sedicesima tappa Passy-Combloux, che come detto potrebbe essere la resa dei conti al Tour de France 2023… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Tour de France 2023, classifica/ Streaming video Rai 14^ tappa: vince Rodriguez! (sabato 15 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 16^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la sedicesima tappa Passy-Combloux sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023, CLASSIFICA/ 13^ tappa: Kwiatkowski ha vinto sul Grand Colombier!

TOUR DE FRANCE 2023: ECCO LA CRONOMETRO!

Martedì 18 luglio è il giorno in cui si potrebbe decidere il Tour de France 2023: la sedicesima tappa, la Passy-Combloux, è la tanto attesa cronometro: sarà un percorso di 22,4 chilometri abbastanza agevole, ma attenzione al finale perché c’è una salita abbastanza impegnativa che potrebbe creare selezione. Sarà la resa dei conti tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar? Possibile: nella tappa di domenica, con arrivo al Monte Bianco, i due si sono marcati aumentando i giri del motore soltanto nel finale, ma anche in quel caso il duello si è risolto in un nulla di fatto con danese e sloveno giunti insieme sul traguardo.

Come risultante di ciò, la classifica del Tour de France 2023 ha confermato la maglia gialla per Vingegaard con 10 secondi su Pogacar: un margine assolutamente esiguo, che nei 22 chilometri della sedicesima tappa potrebbero essere assorbiti dal secondo in classifica. Vedremo a partire dalle ore 13:05 quando scatterà il primo corridore, anche perché sulla carta sarebbe Vingegaard che a cronometro dovrebbe averne di più; resteranno poi un paio di tappe di montagne per definire la vittoria del Tour de France 2023, ma intanto nella diretta della sedicesima tappa di oggi aspettiamo ancora grande spettacolo…

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 16^ TAPPA

Siamo allora pronti a vivere le emozioni che ci verranno raccontate dalla diretta del Tour de France 2023. La cronometro Passy-Combloux per la sedicesima tappa potrebbe fornire qualche insidia: il primo rilevamento cronometrico è posto ai 7,1 chilometri quando si transiterà da Passy Chef-Lieu, su una leggera discesa dopo essere saliti verso la Cote de la Cascade de Coeur. Un’ascesa molto leggera, ma poi arrivati a Domancy (16,1 Km), dove c’è il secondo rilevamento, la strada cambia: gli ultimi 6 chilometri e mezzo sono in salita con un GPM di seconda categoria, la Cote de Domancy si raggiunge dopo 2,5 Km al 9,4% ma poi si sale ancora verso il traguardo.

Il paradosso di questo Tour de France 2023 potrebbe essere rappresentato dal fatto che gli organizzatori hanno pensato e ideato un percorso con pochissime cronometro, cercando di risolvere il duello per la maglia gialla in montagna; eppure Vingegaard e Pogacar non sono ancora riusciti a superarsi l’un l’altro, così la corsa contro il tempo per quanto breve potrebbe realmente essere risolutoria. Questo ovviamente a meno che succeda nei prossimi giorni, ma un’iniziativa del danese o dello sloveno per il primo posto in classifica potrebbe chiaramente dipendere anche dall’esito della sedicesima tappa…











© RIPRODUZIONE RISERVATA