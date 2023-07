DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: così l’anno scorso (17^ tappa, oggi 19 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: L’ANNO SCORSO

Pronti a vivere la 17^ tappa al Tour de France 2023, ricordiamo che lo scorso anno l’inizio della terza e ultima settimana della Grande Boucle ci aveva consegnato una giornata breve: la Saint Gaudens-Peyragudes era infatti una tappa da 129,7 chilometri, che seguiva però una giornata in cui Hugo Houle si era preso i riflettori vincendo in solitaria, con 1’10’’ su Valentin Madouas e Michael Woods. Tutto invariato nella classifica generale, mentre il giorno seguente per la diciassettesima tappa si erano finalmente scatenati i big: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard avevano staccato la concorrenza, vittoria del danese e Brandon McNulty terzo a 32 secondi.

Lo sloveno con gli abbuoni aveva recuperato 4 secondi alla maglia gialla, ma poi il giorno seguente ci sarebbe stato la salita di Hautacam in cui il danese avrebbe sigillato la vittoria al Tour de France; prima, sulla discesa, il fair play di Vingegaard che aveva aspettato Pogacar scivolato a terra. Oggi nella diciassettesima tappa del Tour de France 2023 i due grandi protagonisti si daranno ancora battaglia? Una cosa è certa: ormai Parigi si avvicina, la strada che resta per provare il tutto per tutto è sempre meno e quindi qualcosa attendiamo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 17^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la diciassettesima tappa Saint Gervais Mont Blanc-Courchevel sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

UN ALTRO DUELLO PER LA GIALLA!

La diciassettesima tappa del Tour de France 2023 rappresenta un altro grande appuntamento con la definizione della classifica generale: mercoledì 19 luglio, con inizio alle ore 12:35, scatta infatti la Saint Gervais Mont Blanc-Courchevel, lunghezza 165,7 chilometri ma percorso tostissimo, tanto che la partenza è stata anticipata di circa un’ora rispetto al solito (con arrivo che sarà intorno alle 17:00, ma ovviamente questo dipenderà dalla velocità media). Si parte comunque da Saint Gervais Mont Blanc, dove era posizionato il traguardo domenica: qui ha vinto Wouter Poels, mentre Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar si sono marcati a vicenda.

Poi c’è stata la cronometro con il dominio di Jonas Vingegaard, e ora senza un attimo di respiro ecco un altro tappone di montagna che naturalmente, come già ricordato, potrebbe essere determinante per la classifica del Tour de France 2023: Vingegaard e Pogacar hanno dato prova di essere tremendamente superiori alla concorrenza e il vantaggio in graduatoria sta lì a confermarlo, oggi però finalmente ci aspettiamo o comunque speriamo che arrivi una resa dei conti diretta tra due campioni che ancora una volta stanno infiammando le strade della Grande Boucle. Non ci resta che stare a vedere cosa succederà…

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 17^ TAPPA

Il percorso della diciassettesima tappa del Tour de France 2023 è come detto tostissimo. Ancor prima dei 30 chilometri abbiamo un GPM di prima categoria, il Col des Saisies: ben 13,4 Km con una pendenza media non eccessiva (5,1%) ma salita comunque lunga e dunque da selezione, poi giù in una ripida discesa fino al traguardo volante di Beaufort. Qui saranno passati 46 chilometri, e il meglio deve ancora venire: su per 20 chilometri al 6% per raggiungere il Cormet de Roselend, altro GPM di prima categoria, poi ancora discesa per un lungo tratto (circa 30 Km) ma nel finale si torna a faticare sui rapportoni.

La Cote de Longefoy (seconda categoria) si raggiunge dopo 6,6 Km al 7,5% di pendenza; ancora discesa e poi di fatto solo salita, il GPM hors-categorie del Col de la Loze è posto a circa 8 chilometri dal traguardo. Dunque alla fine della diciassettesima tappa del Tour de France 2023 si scenderà ancora, questo potrebbe essere importante anche perché prima ci saranno stati la bellezza di 28 chilometri di salita. Insomma: che giornata ci attende al Tour de France 2023, non vediamo l’ora di viverne tutte le emozioni nella speranza che i big non si schermino e facciano realmente il loro…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Jonas Vingegaard (DEN) 63h06’53’’

2. Tadej Pogacar (SVN) +1’48’’

3. Adam Yates (GBR) +8’52’’

4. Carlos Rodriguez Cano (ESP) +8’57’’

5. Jai Hindley (AUS) +11’15’’











