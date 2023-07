Diretta Tour de France 2023, classifica/ streaming video Rai: in strada, 2^ tappa al via! (domenica 2 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: 2^ TAPPA AL VIA!

Eccoci pronti a vivere tutte le emozioni della seconda tappa Vitoria-San Sebastian, la diretta del Tour de France 2023 promette di offrirci grandi emozioni anche oggi. Di sicuro la partenza dalla Spagna offre percorsi ben più interessanti dal punto di vista altimetrico di quelli di un anno fa in Danimarca: infatti, dopo la cronometro d’apertura a Copenaghen, ci furono due tappe completamente pianeggianti che terminarono con inevitabili volate di gruppo a ranghi compatti. La seconda tappa era stata la Roskilde-Nyborg di 202,2 km, disputata sabato 2 luglio 2022 perché la partenza era stata di venerdì.

La vittoria andò all’olandese Fabio Jakobsen della Quick-Step Alpha Vinyl Team davanti al belga Wout Van Aert e al danese Mads Pedersen, per Jakobsen fu la consacrazione del definitivo ritorno ai vertici dopo il gravissimo incidente subito al Giro di Polonia 2020 mentre in maglia gialla il belga Yves Lampaert, vincitore della cronometro d’apertura, fu scavalcato da Van Aert grazie agli abbuoni. Fin qui la storia, anche se recente: adesso diamo però spazio alla diretta, perché la seconda tappa del Tour de France 2023 sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la seconda tappa Vitoria-San Sebastian sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

TOUR DE FRANCE 2023: NELLA STORIA DEL CICLISMO

Mentre aspettiamo la diretta Tour de France 2023 per l’odierna seconda tappa, dobbiamo ricordare che la città di San Sebastian ha un posto importante nella storia del ciclismo. La Spagna tradizionalmente è nazione di scalatori o comunque molto legata alle corse a tappe, dalla Vuelta a molte corse regionali: c’è molta meno tradizione per le corse di un giorno, con l’eccezione appunto della Clasica di San Sebastian, nata nel 1981 e diventata in poco tempo uno degli appuntamenti più significativi del calendario internazionale. L’Italia vanta sette successi in questa corsa, che negli anni recenti ha esaltato soprattutto Remco Evenepoel con i due successi del 2019 e 2022.

Non è tutto: c’è un solo precedente della Grand Départ dalla Spagna, che risale al 1992 quando la città di San Sebastian fu protagonista assoluta dei primi giorni del Tour de France, con il prologo vinto da Miguel Indurain, partenza e arrivo della prima tappa e infine la partenza della seconda tappa. Infine, possiamo ricordare che San Sebastian ha ospitato l’edizione del 1997 dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada: tra i professionisti dominò la Francia perché Laurent Jalabert vinse la cronometro e Laurent Brochard la gara in linea, ma ci furono anche tre ori per l’Italia, compreso quello di Alessandra Cappellotto che fu la prima campionessa del Mondo azzurra nella gara in linea femminile. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2023: TAPPA IMPEGNATIVA PER LA CLASSIFICA

La diretta del Tour de France 2023 prosegue naturalmente anche oggi, domenica 2 luglio: ci attende infatti la seconda tappa Vitoria-San Sebastian di 208,9 km, impegnativa per chilometraggio ma anche per le difficoltà altimetriche. La Spagna ospita quest’anno la Grand Départ della Grande Boucle e le prime due tappe interamente in terra iberica sono decisamente intriganti, perché già ieri è stata bellissima la frazione di Bilbao con la vittoria di Adam Yates davanti al gemello Simon, il terzo posto di Tadej Pogacar e purtroppo le cadute di Enric Mas e Richard Carapaz e oggi altre emozioni saranno garantite, in particolare grazie alla salita del Jaizkibel, celebre nel ciclismo per essere l’ascesa simbolo della Clasica di San Sebastian. La classifica generale del Tour de France 2023 potrebbe dunque riservarci già novità rispetto a quanto emerso ieri e la caccia alla maglia gialla sarà naturalmente un motivo in più per scatenare la bagarre.

Insomma, questi giorni in Spagna sono già molto stuzzicanti per un Tour de France 2023 che poi passerà in Francia con l’arrivo della tappa di domani e vivrà molto presto i Pirenei. Sono molto lontani i tempi in cui la prima settimana della Grande Boucle era un “festival” per i velocisti, interrotto al massimo da una o due cronometro: il percorso mosso stuzzicherà la fantasia di tanti, a maggior ragione se si pensa che in gruppo ci sono campioni del calibro di Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, ma naturalmente potrebbero muoversi anche i big che hanno obiettivi di gloria pensando a una ancora molto lontana Parigi. Di certo ne vedremo delle belle anche oggi: allora, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2023 nella odierna seconda tappa Vitoria-San Sebastian.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 2^ TAPPA

La diretta Tour de France 2023 oggi ci riserverà una frazione nuovamente molto insidiosa e che di conseguenza potrebbe essere significativa nell’economia della corsa, siamo allora davvero curiosi di scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna seconda tappa Vitoria-San Sebastian di 208,9 km. Logicamente la partenza avrà luogo appunto dalla città spagnola di Vitoria, con appuntamento fissato alle ore 12.25 in considerazione anche del notevole chilometraggio di questa seconda fatica del Tour de France numero 110. La prima parte della tappa sarà pianeggiante e allora potrebbe essere lo sprint intermedio, collocato già al km 40,6, a scatenare la bagarre. Fra i numerosi saliscendi di oggi, ecco che i primi due GPM di giornata saranno un terza categoria collocato al km 81,3 e subito dopo un quarta categoria al km 87,6.

Ci saranno poi un altro GPM di terza categoria al km 140,9 e un quarta categoria al km 174,2, oltre ad altre salitelle non classificate, ma naturalmente il momento decisivo potrà essere la salita del Jaizkibel, punto fondamentale anche per la Clasica di San Sebastian e oggi al Tour GPM di seconda categoria (km 192,4) con i suoi 8,1 km di salita al 5,3% di pendenza media. A rendere ancora più intrigante la bagarre potrebbe esserci pure il fatto che il Jaizkibel sarà anche un Point Bonus con abbuoni per la classifica generale, infine la discesa ci porterà davvero vicini all’arrivo di San Sebastian, quindi anche oggi lo spettacolo è assicurato.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE

1. Adam Yates (Gbr) in 4h22’39”

2. Simon Yates (Gbr) a 8”

3. Tadej Pogacar (Slo) a 18”

4. Thibaut Pinot (Fra) a 22”

5. Michael Woods (Can) s.t.











