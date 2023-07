DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: il punto sui velocisti (7^ tappa oggi 7 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: IL BORSINO DEI VELOCISTI

Mentre si avvicina la diretta del Tour de France 2023 per quanto riguarda la settima tappa, possiamo tracciare un bilancio delle prime due volate. Come abbiamo già accennato, finora solamente Jasper Philipsen ha vinto in volata in questa edizione del Tour de France, confermando una supremazia già manifestata nelle ultime volate della scorsa Grande Boucle, compresa quella di Parigi. Bravissimo Philipsen, ma complimenti a tutta la Alpecin-Deceuninck, in particolare grazie a un “apripista” d’eccezione che si chiama Mathieu Van der Poel.

Tra gli avversari del belga, sicuramente i due nomi più in forma sono il tedesco Phil Bauhaus e l’australiano Caleb Ewan, che si sono “palleggiati” il secondo e il terzo posto nelle due volate a Bayonne e Nogaro, con Bauhaus davanti a Ewan lunedì e il contrario il giorno seguente. Naturalmente entrambi vorranno provare a vincere confermando una condizione comunque più che positiva, mentre tutti gli altri velocisti presenti al Tour de France 2023 non sono ancora nemmeno saliti sul podio e di conseguenza avranno bisogno di dare una svolta alle loro esperienze in questa Grande Boucle. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la settima tappa Mont de Marsan-Bordeaux sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

SULLA CARTA TAPPA TRANQUILLA PER LA CLASSIFICA!

Dopo due grandi giornate sui Pirenei, la diretta Tour de France 2023 oggi, venerdì 7 luglio, tornerà in pianura con la sua settima tappa Mont de Marsan-Bordeaux di 169,9 km, che sulla carta non dovrebbe riservare scossoni e dovrebbe di conseguenza essere una giornata tranquilla, almeno per i big della classifica generale del Tour de France 2023 e per le loro squadre. Il discorso sarà invece fatalmente assai diverso per le formazioni degli sprinter, che oggi invece dovranno lavorare per rendere realtà il terzo arrivo allo sprint di gruppo a ranghi compatti, che sembra l’esito praticamente garantito in base al percorso completamente pianeggiante che ci attende. Finora entrambe le volate di gruppo sono state vinte da Jasper Philipsen, i suoi rivali dovranno rilanciare la sfida allo sprinter belga e alla sua Alpecin-Deceuninck, che però può contare su un “ultimo uomo” d’eccezione come Mathieu Van der Poel.

Sarà un cambio di scenario rispetto alle emozioni sui Pirenei degli ultimi giorni, con il capolavoro di Jai Hindley mercoledì pedalando verso Laruns e poi la vittoria di Tadej Pogacar ieri nell’arrivo in salita a Cauterets Cambasque, il primo dell’edizione numero 110 della Grande Boucle. Meravigliosa reazione da parte dello sloveno, che ha staccato anche il grande rivale Jonas Vingegaard, il quale è andato a prendersi la maglia gialla ma con la consapevolezza che il duello con Tadej sarà ancora lunghissimo. Di certo ne vedremo delle belle anche oggi, anche se con modalità differenti: allora, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2023 nella odierna settima tappa Mont de Marsan-Bordeaux.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 7^ TAPPA

La diretta Tour de France 2023 oggi ci riserverà quindi una giornata pianeggiante, sicuramente dedicata ai velocisti e quindi sostanzialmente interlocutoria, dopo i precedenti due giorni di grande spettacolo sui Pirenei. Tenuto conto di ciò, andiamo adesso comunque a scoprire con grande curiosità in maggiore dettaglio il percorso della odierna settima tappa Mont de Marsan-Bordeaux di 169,9 km, che quindi non impensierirà i corridori nemmeno per quanto riguarda il chilometraggio. Logicamente la partenza avrà luogo appunto dalla città di Mont de Marsan, nel dipartimento del Landes, con appuntamento fissato alle ore 13.30.

Dopo le tante emozioni dei giorni scorsi, oggi è decisamente meno stuzzicante il racconto dell’altimetria che caratterizzerà la diretta del Tour de France 2023 nella sua settima tappa. Avremo naturalmente lo sprint intermedio, che sarà collocato a Grignols al km 88, poi ricordiamo che ci sarà un solo GPM, per di più di quarta categoria, una salitella di 1,2 km al 4,4% con scollinamento al km 131, ma di fatto sarà tutto un lunghissimo avvicinamento all’arrivo di Bordeaux, dove un epilogo diverso da una volata di gruppo a ranghi compatti al termine di un rettilineo lungo ben 2 km ci sembra francamente ai limiti dell’impossibile.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 26h10’44”

2. Tadej Pogacar (Slo) a 25”

3. Jai Hindley (Aus) a 1’34”

4. Simon Yates (Gbr) a 3’14”

5. Carlos Rodriguez (Spa) a 3’30”











