Diretta Tour de France 2023, classifica/ Streaming video Rai 8^ tappa: finale mosso (oggi 8 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: TAPPA (QUASI) PIANEGGIANTE!

Giornata interlocutoria ma con finale mosso, la diretta Tour de France 2023 oggi, sabato 8 luglio, ci proporrà la sua ottava tappa Libourne-Limoges di 200,7 km, che sarà una frazione quasi completamente pianeggiante, ma con un paio di GPM negli ultimi 20 km. Salitelle molto brevi, che sulla carta non dovrebbero causare alcun cambiamento significativo per quanto riguarda la classifica generale del Tour de France 2023 in attesa dell’arrivo in salita di domani al Puy de Dome, ma che certamente potrebbero regalare emozioni per quanto riguarda la vittoria di tappa. Potrebbe riuscire un attacco solitario o almeno di un gruppo particolarmente ristretto, oppure potrebbe esserci comunque una volata di gruppo, ma forse non con tutti i velocisti.

Diretta/ Tour de France 2023: Jasper Philipsen vince anche la 7^ tappa, classifica immutata! (oggi 7 luglio)

I nomi da copertina potrebbero quindi essere quelli di Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, diremmo anche Peter Sagan e Julian Alaphilippe anche se lo slovacco e il francese non sono più quelli dei loro tempi migliori, mentre in ottica italiana il nome più spendibile dovrebbe essere quello di Alberto Bettiol. Questo senza nemmeno escludere del tutto un arrivo allo sprint, che però avrebbe in quel caso caratteristiche differenti rispetto a quello di ieri a Bordeaux vinto per la terza volta da Jasper Philipsen, ma naturalmente va considerata anche l’ipotesi di un finisseur in stile Victor Lafay a San Sebastian. Tappa quindi non difficile ma stuzzicante: allora, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2023 nella odierna ottava tappa Libourne-Limoges.

Diretta/ Tour de France 2023: Pogacar vince la 6^ tappa! Classifica: Vingegaard maglia gialla (oggi 6 luglio)

TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la ottava tappa Libourne-Limoges sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

DIRETTA/ Tour de France 2023: Hindley ha vinto la 5^ tappa, è la nuova maglia gialla in classifica (5 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 8^ TAPPA

La diretta Tour de France 2023 oggi ci riserverà quindi una frazione globalmente molto facile, ma con un finale mosso che potrebbe fare gola a molti attaccanti e probabilmente non dare luogo a un arrivo allo sprint di gruppo compatto. Tenuto conto di ciò, andiamo adesso a scoprire con grande curiosità in maggiore dettaglio il percorso della odierna ottava tappa Libourne-Limoges di 200,7 km, che quindi sarà molto significativa anche in termini di chilometraggio – sarà la seconda tappa oltre i 200 km e per la verità anche l’ultima, dal momento che la filosofia della Grande Boucle privilegia ormai frazioni brevi. Logicamente la partenza avrà luogo appunto dalla città di Libourne, nel dipartimento della Gironde, con appuntamento fissato alle ore 12.45.

Ci sarà quindi moltissimo da pedalare, tuttavia è anche vero che gran parte della tappa avrà ben poco da dire dal punto di vista altimetrico. Segnaliamo lo sprint intermedio, che sarà collocato a Tocane Saint Apre al km 79, poi avremo un GPM di terza categoria al km 130,4. Inizierà qui una serie di lievi saliscendi, davvero nulla di significativo, ma le due salitelle nel finale potrebbero essere trampolino di lancio per gli attacchi. Nulla di significativo, infatti parliamo di due GPM di quarta categoria che però, collocati uno al km 184,7 e l’altro al km 191,4, saranno di conseguenza davvero vicini all’arrivo di Limoges e potrebbero quindi rimescolare le carte di una tappa certamente non difficile, ma imprevedibile.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 29h57’12”

2. Tadej Pogacar (Slo) a 25”

3. Jai Hindley (Aus) a 1’34”

4. Simon Yates (Gbr) a 3’14”

5. Carlos Rodriguez (Spa) a 3’30”











© RIPRODUZIONE RISERVATA