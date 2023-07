Diretta Tour de France 2023, classifica/ Streaming video Rai 9^ tappa: sul Puy de Dôme (oggi 9 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: SECONDO ARRIVO IN SALITA, COME CAMBIA LA CLASSIFICA?

La diretta Tour de France 2023 vivrà oggi, domenica 9 luglio, un appuntamento imperdibile con la sua nona tappa Saint Léonard de Noblat-Puy de Dôme di 182,4 km, che sarà il secondo arrivo in salita dell’edizione numero 110 della Grande Boucle e di conseguenza un giorno molto significativo per quanto riguarda la classifica generale del Tour de France 2023. Prima di ogni altra considerazione, tuttavia, dobbiamo specificare che oggi sarà una giornata a suo modo “storica”, perché da ben 35 anni il Tour de France non proponeva più un arrivo in cima al Puy de Dôme, leggendaria ascesa del Massiccio Centrale dove sono state scritte pagine epiche della corsa, ma che dopo il 1988 era sempre stato escluso per varie difficoltà logistiche.

Per questo graditissimo ritorno, i due uomini più attesi sono naturalmente Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, che hanno già fatto sostanzialmente il vuoto alle loro spalle in classifica, anche se Jai Hindley grazie all’impresa a Laruns non è così lontano: quel giorno aveva fatto festa anche il danese, che aveva staccato in maniera significativa lo sloveno, tuttavia poi a Cauterets-Cambasque la tappa in cui la Jumbo-Visma aveva cercato il colpo del ko si è trasformata nella rinascita di Pogacar. Il duello tra la maglia gialla e detentore da un lato, il due volte campione e maglia bianca dall’altro si annuncia meraviglioso, a maggior ragione su una salita mitica: allora, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2023 nella odierna nona tappa Saint Léonard de Noblat-Puy de Dôme.

TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la nona tappa Saint Léonard de Noblat-Puy de Dôme sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 9^ TAPPA

La diretta Tour de France 2023 oggi ci riserverà quindi una frazione imperdibile per più di un motivo, anche se quasi completamente imperniata sulla salita conclusiva. Tenuto conto di ciò, andiamo adesso a scoprire con grande curiosità in maggiore dettaglio il percorso della odierna nona tappa Saint Léonard de Noblat-Puy de Dôme di 182,4 km, che ci offrirà quindi il secondo arrivo in salita di questa edizione della Grande Boucle. Logicamente la partenza avrà luogo appunto dalla città di Saint Léonard de Noblat, nel dipartimento Haute Vienne, con appuntamento fissato alle ore 13.45. Attenzione quindi agli orari, oggi l’arrivo dovrebbe essere un poco più tardi del solito, dopo le 18.00.

Passiamo però naturalmente all’altimetria, che è oggi l’aspetto più interessante della diretta Tour de France 2023 per la nona tappa. Molto presto ci sarà lo sprint intermedio, che sarà collocato al Lac de Vassiviere al km 30,4, tra l’altro al termine di una salitella che avrebbe potuto anche essere un GPM, che invece saranno tre lungo il percorso, anche se due di quarta categoria ai km 74,8 e 85,7, poi uno di terza categoria al km 126,2. Nulla di trascendentale, ma il discorso fatalmente cambierà arrivando ai piedi della salita verso l’arrivo sul Puy de Dôme, naturalmente GPM Hors Catégorie con 13,3 km di salita al 7,7% di pendenza media. I numeri sono già di per sé indicativi, attenzione soprattutto agli ultimi 4 km, che saranno praticamente sempre in doppia cifra per un finale che si annuncia micidiale.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 34h09’38”

2. Tadej Pogacar (Slo) a 25”

3. Jai Hindley (Aus) a 1’34”

4. Carlos Rodriguez (Spa) a 3’30”

5. Adam Yates (Gbr) a 3’40”











