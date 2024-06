DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: la Grande Boucle e l’Italia! 1^ tappa 29 giugno

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA: LA GRANDE BOUCLE E L’ITALIA

La diretta Tour de France 2024 vivrà giorni speciali in Italia, le ricorrenze sono molte e quest’anno è stato scelto anche perché è il centenario della prima vittoria di un ciclista italiano alla Grande Boucle. Parliamo ovviamente di Ottavio Bottecchia, che si impose nel 1924 e anche nel 1925; la partenza da Firenze onora in maniera speciale Giorno Bartali ma anche Gastone Nencini, il “Leone del Mugello”. Si passerà anche sulle strade più care a Marco Pantani e Fausto Coppi, ma di certo ci sarà un pensiero speciale anche per Felice Gimondi e tutte queste leggende saranno rappresentate da Vincenzo Nibali, che nel 2014 portò l’Italia a quota dieci vittorie al Tour de France con sette ciclisti diversi.

Possiamo ricordare le 269 tappe vinte, con Gino Bartali e Mario Cipollini in testa con dodici successi a testa, un feeling speciale con la maglia a pois, vinta per dodici volte, l’ultima naturalmente con Giulio Ciccone l’anno scorso, mentre il primo arrivo di tappa fu nel 1948 a Sanremo, nell’edizione vinta da Gino Bartali forse salvandoci addirittura dalla guerra civile. Ricordiamo che Fausto Coppi vinse nel 1949 ad Aosta e nel 1952 al Sestriere, luogo anche di un’impresa leggendaria di Claudio Chiappucci nel 1992, mentre gli ultimi precedenti risalgono al 2011, con un arrivo e la partenza della tappa successiva da Pinerolo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

Il fascino della corsa più importante del mondo con una partenza subito spettacolare e sulle strade italiane: difficile chiedere di meglio, per chi non seguirà tutto dal vivo l’appuntamento sarà naturalmente con la diretta tv del Tour de France 2024, che per la prima tappa Firenze-Rimini sarà totale in chiaro sulla Rai, dalle ore 12.40 su Rai Sport HD (canale numero 58) e poi dalle ore 14.00 su Rai Due, praticamente con le stesse modalità del Giro d’Italia.

Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, c'è naturalmente la doppia opzione anche per la diretta streaming video del Tour de France 2024, gratuita per tutti tramite sito o app di Rai Play, per gli abbonati inoltre pure tramite Discovery +.

ECCO IL GRAND DÉPART IN ITALIA!

Oggi sabato 29 giugno la diretta Tour de France 2024 ci farà compagnia con un evento storico: attendiamo infatti la prima tappa Firenze-Rimini di 206 km, perché la Grande Boucle per la prima volta nella propria storia prenderà il via dall’Italia. Molte volte ci sono stati sconfinamenti, ma esclusivamente nelle regioni confinanti con la Francia, spesso per tappe alpine; il 2024 invece entrerà nella storia perché il Grand Départ coinvolgerà molte regioni e alcune delle più importanti città d’Italia, con Firenze e la regione Emilia Romagna in primo piano. Attenzione già oggi, perché il Tour de France non aveva mai avuto una prima tappa con 3600 metri di dislivello, quindi sarà spettacolo fin dal primo giorno.

La diretta del Tour de France 2024 onorerà tutti i più grandi campioni del ciclismo italiano cominciando da Gino Bartali nella sua Firenze, lo farà con un cast fenomenale che vede in copertina naturalmente Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Lo sloveno punta alla doppietta con il Giro d’Italia che manca dal 1998 di Marco Pantani (e domani la partenza sarà da Cesenatico), il danese sogna invece il tris consecutivo, anche se non sappiamo quali siano davvero le sue condizioni di forma dopo il brutto incidente al Giro dei Paesi Baschi. Potrebbe allora anche essere un “derby” sloveno con Primoz Roglic, che spera in un epilogo diverso rispetto al 2020, mentre Remco Evenepoel potrebbe essere l’outsider di lusso. Partenza dall’Italia e cast stellare: cosa chiedere di meglio? Andiamo allora a presentare ancora meglio la diretta Tour de France 2024 per la prima tappa Firenze-Rimini…

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: IL PERCORSO DA FIRENZE A RIMINI (1^ TAPPA)

Sarà un inizio col botto grazie a 3600 metri di dislivello, novità assoluta al primo giorno di una Grande Boucle, per cui la diretta Tour de France 2024 si annuncia meravigliosa fin dalla prima tappa Firenze-Rimini di 206 km. La partenza sarà quindi ovviamente da Firenze, con il km 0 alle ore 12.40, poi avremo addirittura sette GPM da affrontare, tre di seconda categoria e quattro di terza, cominciando dal Valico Tre Faggi al km 49,7, che tra l’altro sarà il più lungo con i suoi 12,5 km di ascesa. Seguirà la salita delle Forche al km 77,8 e il traguardo volante a Santa Sofia, al km 86,6, prima di affrontare il Carnaio (km 98,3), che ci porterà praticamente a metà della corsa.

Dopo un tratto più semplice, ecco il Barbotto (km 135,6), che globalmente possiamo considerare la salita più difficile di giornata con i suoi 5,8 km al 7,6% di pendenza media, seguita dal San Leo (km 157,3), che tocca il 7,7% medio ma su 4,6 km di lunghezza. Sarà una vera e propria scorpacciata di Appennini, salite ovviamente inedite per la diretta del Tour de France 2024, che ancora dovrà proporci il Montemaggio (km 167,1) e infine la salita di San Marino (km 179,7), che porterà quindi la Grande Boucle anche sulle strade della Repubblica del Titano prima della discesa verso l’arrivo di Rimini. Il finale di tappa sarà quindi abbastanza semplice, ma con tutte quelle salite in precedenza potrebbe succedere di tutto già dal primo giorno…











