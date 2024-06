DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: Primoz Roglic osservato speciale (30 giugno)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA: IL RE DEL SAN LUCA

Mentre si avvicina la diretta della seconda tappa del Tour de France 2024, dobbiamo dire che nessun corridore in gruppo sarà felice di affrontare per due volte il San Luca tanto quanto potrà esserlo Primoz Roglic, che sulla salita che porta verso il santuario simbolo della città di Bologna ha vinto per ben quattro volte in carriera – anzi, siamo sicuri che lo sloveno avrebbe particolarmente gradito se anche il Tour l’arrivo fosse stato in cima e non in centro a Bologna, dove comunque potrebbe dire la sua grazie al suo ottimo spunto veloce.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Romain Bardet ha vinto la 1^ tappa, è maglia gialla! Oggi 29 giugno

In ogni caso, è giusto ricordare che la storia d’amore tra Primoz Roglic e il San Luca è nata l’11 maggio 2019, giorno della cronometro che apriva il Giro d’Italia di quell’anno, appena 8 km dal centro della Bologna alla sommità della salita: lo sloveno vinse con ben 19” su Simon Yates e 23” su Vincenzo Nibali, conquistando anche una meritata maglia rosa. Ci sono poi addirittura tre successi al Giro dell’Emilia, la classica d’autunno che Primoz Roglic ha vinto nello stesso 2019 e poi di nuovo anche nel 2021 e nel 2023: ecco, finora tutti i bei ricordi dello sloveno sono stati in anni dispari, oggi la storia si arricchirà anche con un capitolo “giallo” e in anno pari? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pronostico Tour de France 2024/ Bugno: “Pogacar favorito, una sola incognita” (esclusiva)

TOUR DE FRANCE 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Naturalmente il consiglio è quello di vivere dal vivo le emozioni di questo storico Grand Départ dall’Italia: in alternativa, l’appuntamento sarà naturalmente con la diretta tv del Tour de France 2024, che per la seconda tappa Cesenatico-Bologna sarà fin dalle ore 12.05 su Rai Sport HD (canale numero 58) e poi dalle ore 14.00 su Rai Due, per una copertura totale in chiaro da parte della nostra televisione di Stato, oppure anche su Eurosport, tuttavia in questo caso solamente per gli abbonati.

In una domenica pomeriggio ormai di piena estate, può essere particolarmente utile anche l’appuntamento con la diretta streaming video del Tour de France 2024, anche in questo caso con doppia opzione: gratuita per tutti tramite sito o app di Rai Play, per gli abbonati inoltre pure tramite Discovery +. Infine ricordiamo il sito ufficiale www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e anche il profilo X @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2024

Tour de France 2024, Jonas Vingegaard parteciperà a La Grande Boucle/ Che sfida con Pogacar (20 giugno 2024)

TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA: OCCHIO AL DOPPIO SAN LUCA!

Ancora tante emozioni sulle strade italiane oggi, domenica 30 giugno, con la diretta Tour de France 2024 che proseguirà con la seconda tappa Cesenatico-Bologna di 199,2 km, perché naturalmente stiamo ancora vivendo lo storico Grand Départ della Grande Boucle per la prima volta dall’Italia. Ieri il Tour de France è iniziato con un vero e proprio capolavoro da parte di Romain Bardet, che con il fondamentale aiuto del compagno di squadra Frank Van den Broek ha compiuto una vera e propria impresa coronata dal successo per soli 5″ e ha vestito per la prima volta in carriera la maglia gialla come leader della classifica generale; oggi di certo ci saranno molte altre emozioni con la diretta del Tour de France 2024.

La partenza da Cesenatico sarà nel nome di Marco Pantani e magari sarebbe bello che il Tour de France cogliesse l’occasione per fare ammenda del trattamento che riservò al Pirata dal 2001 in poi, tutto questo nell’anno in cui curiosamente sembra esserci il più serio tentativo di doppietta Giro-Tour dopo il leggendario 1998, naturalmente con Tadej Pogacar sotto i riflettori dopo il dominio messo in mostra al Giro d’Italia. L’arrivo a Bologna invece potrebbe stuzzicare in maniera speciale Primoz Roglic, che nel capoluogo emiliano ha colto davvero tante soddisfazioni tra la Corsa Rosa e il Giro dell’Emilia, anche se oggi il traguardo non sarà in cima al San Luca, come avremo modo di scoprire meglio fra poco. Allora eccoci pronti a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta Tour de France 2024 per la seconda tappa Cesenatico-Bologna…

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: IL PERCORSO DA CESENATICO A BOLOGNA (2^ TAPPA)

Abbiamo già accennato qualcosa, ma adesso è giunto il momento di scoprire davvero tutto ciò che concerne la diretta Tour de France 2024 per la seconda tappa Cesenatico-Bologna di 199,2 km. La partenza sarà ovviamente da Cesenatico, con il km 0 alle ore 12.35, sarà una frazione che si svolgerà interamente in Emilia Romagna e globalmente meno dura della precedente, ma comunque impegnativa e soprattutto con un finale più cattivo. La prima parte avrà due GPM di terza categoria a Monticino (km 74) e soprattutto sulla salita di Gallisterna (km 88,8), che ci ricorda il Mondiale di Imola 2020 e sarà davvero tosta con il suo 12,8% medio, ma su soli 1200 metri e soprattutto troppo lontana dal traguardo. Il traguardo volante sarà a Dozza al km 108,1 e poi di fatto si comincerà a girare attorno a Bologna.

Ecco allora altri due GPM a Botteghino di Zocca (km 139) e Montecalvo (km 151,2) prima di entrare definitivamente in città e affrontare per due volte un circuito imperniato sulla mitica salita del San Luca, che sarà GPM di terza categoria sia al km 168,3 sia al km 186,6, ma in quest’ultimo caso sarà valido anche come Point Bonus con abbuoni al termine di questa ascesa di 1,9 km al 10,6% di pendenza media. Non sarà tuttavia in cima il traguardo, attenzione allora anche alla successiva discesa e agli ultimi chilometri verso Via Irnerio, dove sarà collocato l’arrivo nel cuore di Bologna. Gli attacchi sono assicurati e anche la maglia gialla potrebbe cambiare padrone…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Romain Bardet (Fra) in 5h07’12”

2. Frank Van den Broek (Ola) a 4″

3. Wout van Aert (Bel) a 11”

4. Tadej Pogacar (Slo) a 15″

5. Maxim van Gils (Bel) s.t.

6. Alex Aranburu (Spa) s.t.

7. Mads Pedersen (Dan) s.t.

8. Remco Evenepoel (Bel) s.t.

9. Pello Bilbao (Spa) s.t.

10. Alberto Bettiol (Ita) s.t.











© RIPRODUZIONE RISERVATA