DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024/ Video streaming Rai 2: Abrahamsen ancora re degli scalatori (oggi 9 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: LE ALTRE MAGLIE

Parlando ancora della diretta del Tour de France 2024, possiamo fare un rapido approfondimento su quelle che sono le altre maglie nella Grande Boucle, vale a dire quelle a margine della classifica generale – comandata da Tadej Pogacar – che sono altrettanto importanti. Dunque, la maglia a pois per gli scalatori è saldamente sulle spalle di un Jonas Abrahamsen che sta disputando un ottimo Tour de France 2024, e che ha 33 punti contro i 20 di Pogacar (che aveva fatto suo il Galibier) e i 16 di Valentin Madouas, con Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel che arrivano in quarta e quinta posizione rispettivamente.

Tour de France 2024, Evenepoel attacca Vingegaard: "Non ha avuto le palle"/ Pogacar: "Ha paura di me"

Abrahamsen è poi terzo nella classifica della maglia verde, quella a punti: sono 107 i punti del norvegese, ma qui domina Biniam Girmay con 228 punti e al secondo posto arriva Jasper Philipsen, grazie alla vittoria della nona tappa Anthony Turgis è salito in quarta posizione. Ecco dunque la maglia bianca, riservata al miglior giovane: primo per distacco Remco Evenepoel che è secondo nella classifica generale alle spalle di Pogacar, il belga precede due spagnoli come Juan Ayuso e Cristian Rodriguez che pagano rispettivamente 1’43’’ e 1’58’’ e a loro volta si trovano nella Top Ten della classifica della maglia gialla. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Turgis ha vinto la 9^ tappa in volata, show dei big! (7 luglio)

COME VEDERE LA DIRETTA TV DEL TOUR DE FRANCE 2024 IN STREAMING VIDEO

Come sempre la diretta tv del Tour de France 2024 viene affidata alla televisione di stato: nello specifico è sempre Rai Due che si occuperà di fornire le immagini del giorno, per la 10^ tappa il collegamento inizierà alle ore 14:45 e dunque circa un’ora dopo la partenza, per seguire le fasi salienti e l’arrivo per poi aprire al Processo alla Tappa con opinioni da studio e le voci di tutti i protagonisti. La tappa del Tour de France 2024 chiaramente sarà usufruibile anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL TOUR DE FRANCE 2024

Julien Bernard, multa al Tour de France per bacio a moglie e figlio/ Video: "Disposto a pagarla ogni giorno"

TOUR DE FRANCE 2024: PER VELOCISTI!

Sarà una tappa assolutamente piatta quella di oggi con la diretta del Tour de France 2024: arriviamo dal turno di riposo e si entra dunque nella seconda settimana della Grande Boucle, la 10^ tappa è la Orléans-Saint Amand Montrond che ha un percorso di 187,3 chilometri e forse, tra tutte le giornate di questa corsa gialla, è quella con meno insidie e sorprese almeno sulla carta. La classifica al momento vede al comando Tadej Pogacar, che ha guadagnato qualcosa su Jonas Vingegaard nella cronometro ma allo stesso tempo si è fatto rimontare da Remco Evenepoel: il belga è secondo a 33 secondi dalla maglia gialla.

Oggi come detto non dovrebbero esserci scossoni dal punto di vista della classifica, la diretta del Tour de France 2024 per stabilire il suo vincitore aspetta le montagne ma intanto sarà molto interessante scoprire chi vincerà la volata, visto che oggi davvero nella decima tappa ci attendiamo un arrivo buono per i velocisti e per mettere insieme punti per la classifica della maglia verde, che ricordiamo essere saldamente sulle spalle di Biniam Girmay. Vedremo allora quello che succederà nella diretta del Tour de France 2024, intanto possiamo sicuramente andare a presentare il percorso della decima tappa Orléans-Saint Amand Montrond.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: PERCORSO 10^ TAPPA

Nella diretta del Tour de France 2024 viaggiamo oggi totalmente verso Sud: la carovana gialla si allontana da Parigi e praticamente in linea retta si avvicina a Lione, che rimane comunque più spostata a Sud-Est. Parlavamo di una decima tappa assolutamente pianeggiante, ed è così: oggi, caso più unico che raro, non sono previsti nemmeno dei GPM lungo il percorso e dunque sarà una giornata di riposo anche per la classifica degli scalatori, che vede al primo posto l’ottimo Jonas Abrahamsen.

Possiamo dire che lo sprint intermedio, nel quale si cercheranno punti per la maglia verde, arriverà a Romorantin Lanthenay dopo 57 chilometri, a quel punto potrebbe essersi già formata una fuga perché la 10^ tappa dà adito a lunghe azioni da lontano, che però difficilmente arriveranno sino al traguardo. La cosa davvero interessante è che non si scollina mai sopra i 147 metri sul livello del mare: possiamo allora chiamarla una tappa del tutto transitoria, nella realtà dei fatti chiaramente non sarà così perché magari gli uomini di classifica si riposeranno, ma tutti gli altri andranno a caccia di gloria e dunque vedremo quello che succederà.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (SVN) 35h42’42’’

2. Remco Evenepoel (BEL) +0’33’’

3. Jonas Vingegaard (DEN) +1’15’’

4. Primoz Roglic (SVN) +1’36’’

5. Juan Ayuso (ESP) +2’16’’

6. Joao Almeida (POR) +2’17’’

7. Cristian Rodriguez (ESP) +2’31’’

8. Mikel Landa (ESP) +3’35’’

9. Derek Gee (CAN) +4’02’’

10. Matteo Jorgenson (Usa) +4’03’’











© RIPRODUZIONE RISERVATA