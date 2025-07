Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore della 1^ tappa a Lilla (oggi sabato 5 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: COMINCIA LA PRIMA TAPPA

Eccoci allora pronti a vivere la grande avventura della diretta Tour de France 2025, che oggi vedrà in copertina i velocisti e speriamo in particolare Jonathan Milan, per provare a spezzare l’ormai troppo lungo digiuno di vittorie di tappa per l’Italia. Poi nel corso delle 21 tappe ce ne sarà per tutti i gusti, soprattutto in montagna con i Pirenei nella seconda settimana, il Mont Ventoux e le Alpi invece nella terza.

L’anno scorso, ogni angolo della Francia celebrò il trionfo di Tadej Pogacar: un dominio talmente netto che il fenomeno sloveno vinse addirittura sei tappe, completò la prima doppietta con il Giro d’Italia nello stesso anno dai tempi di Marco Pantani e rifilò distacchi pesantissimi a tutti gli inseguitori in classifica generale. Jonas Vingegaard chiuse a 6’17” di ritardo, Remco Evenepoel a 9’18”, per la quarta posizione invece si arrivò già a 19’03”. Insomma, tantissime emozioni ma praticamente a senso unico: da Lilla a Parigi la storia sarà simile o ci sarà un nuovo padrone? Ce lo diranno le strade che percorreremo (almeno virtualmente) nella diretta Tour de France 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Tour de France 2025 in tv i riferimenti sono i soliti: Eurosport per gli abbonati e Rai 2 per tutti, con collegamento dalle ore 14.00. Quindi per la diretta streaming video avremo Rai Play oppure (su abbonamento) Discovery +.

LA PRIMA TAPPA A LILLA!

Inizia dall’estremo Nord della Francia la grande avventura della diretta Tour de France 2025: sarà un’edizione interamente entro i confini nazionali, come succede poche volte per la Grande Boucle, cominciando oggi sabato 5 luglio con la prima tappa Lilla-Lilla di 184,9 km, che vedrà quindi come protagonista assoluta la città capoluogo dell’Alta Francia.

Dovrebbe essere una tappa semplice, con poco dislivello e solo qualche lieve e breve salita, per di più lontano dal traguardo: insomma, ci aspettiamo una volata di gruppo a ranghi compatti, che oltre alla vittoria di tappa metterà naturalmente in palio anche la prima maglia gialla nella classifica del Tour de France 2025.

Ecco allora che uno dei protagonisti più attesi oggi sarà il nostro Jonathan Milan, uno dei velocisti più quotati al mondo, che per la prima volta partecipa al Giro di Francia e sogna di fare subito il colpaccio, vestendo immediatamente la maglia gialla, sebbene la concorrenza sarà folta, da Jasper Philipsen a Tim Merlier, da Dylan Groenewegen a Biniam Girmay tanto per citare i principali.

Più in generale, la diretta Tour de France 2025 avrà come uomo più atteso Tadej Pogacar, reduce dal dominio totale nella scorsa edizione: la concorrenza sarà altissima, da Jonas Vingegaard a Remco Evenepoel e Primoz Roglic, giusto per citare gli altri candidati forti al successo finale della Grande Boucle, ma non ci possono essere dubbi sul fatto che per tutti il nome di riferimento sarà il detentore e capitano della UAE Team Emirates XRG.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, IL PERCORSO DELLA 1^ TAPPA: PER VELOCISTI

Abbiamo già accennato alle caratteristiche del percorso della prima tappa Lilla-Lilla di 184,9 km, che chiamerà in copertina i velocisti più attesi per aprire alla massima velocità la diretta Tour de France 2025. Il dislivello complessivo sarà di 1150 metri, praticamente nulla su una frazione piuttosto lunga, la cui partenza sarà evidentemente da Lilla alle ore 13.40, per fare un anello del circondario e poi tornare in città per giocarsi la tappa e la prima maglia gialla dopo tre GPM e un solo sprint intermedio al km 87,5, come sarà poi nelle tappe in linea di questa Grande Boucle.

Non aspettatevi tuttavia nulla di particolare dai tre Gran Premi della Montagna di oggi: ci sarà sicuramente bagarre perché metteranno in palio la prima maglia a pois che sarà nel mirino di chi andrà in fuga oggi, ma saranno tutti di quarta categoria, brevi e semplici, ed inoltre anche il più vicino al traguardo sarà al km 139,7, quindi comunque troppo lontano per lasciare il segno sulla volata, che salvo colpi di scena sarà di gruppo a ranghi compatti all’arrivo di Lilla, attorno alle ore 17.30 di oggi pomeriggio.