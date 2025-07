DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: BEN OTTO GPM!

Si sale ancora con la diretta Tour de France 2025: da una domenica di tranquillità e percorso pianeggiante a un lunedì 14 luglio 2025 nel quale le grandi emozioni non mancheranno, la 10^ tappa è la Ennezat-Le Mont Dore Puy de Sancy e misura 165,3 chilometri, non lunghissima ma decisamente ostica.

Partenza fissata alle ore 13:10 e percorso subito complesso; ci aspettiamo una giornata nella quale gli uomini di classifica, interessati alla maglia gialla ma magari anche alla graduatoria degli scalatori, vadano all’attacco e anche abbastanza presto, perché ci sono davvero tanti punti per farlo oggi.

Intanto bisogna ricordare che la nona tappa, quella di ieri: è stato coraggioso Mathieu Van der Poel partito in fuga con il compagno di squadra Jonas Rickaert, in un tentativo di prendersi anche la maglia gialla sorprendendo Tadej Pogacar e gli altri big.

Negli ultimi chilometri il neerlandese è rimasto da solo, ma è stato ripreso: c’è stata la volata e Tim Merlier ha beffato Jonathan Milan per la seconda vittoria di tappa in questa Grande Boucle (dopo quella di Dunkerque), e Pogacar ha conservato il primo posto in classifica.

Per la diretta Tour de France 2025, anche la 10^ tappa avrà il doppio appuntamento su Rai Due e Eurosport con diretta streaming video tramite Rai Play e Discovery Plus. CLICCA QUI PER IL TOUR DE FRANCE 2025 SU RAIPLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: PERCORSO 10^ TAPPA

Andiamo allora a scoprire il percorso della 10^ tappa nella diretta Tour de France 2025, perché come detto c’è davvero tanta carne al fuoco. Non può che essere così se già dopo quasi 12 chilometri abbiamo un GPM di seconda categoria sulla Cote de Loubeyrat; discesa, poi la strada sale ancora ma il traguardo volante di Durtol è posto su una strada discendente. Forse l’ultimo tratto in cui si può respirare: nello spazio di 24 chilometri arrivano altri tre GPM di seconda categoria, vale a dire la Cote de la Baraque, la Cote de la Charade e infine la Cote de Berzet.

Salite brevi ma con pendenze che possono impegnare; si rimane poi in una sorta di saliscendi fino alla grande conclusione, gli ultimi 50 chilometri prevedono infatti altri quattro GPM, tutti di seconda categoria ad eccezione del Col de la Croix (terza) anche qui bisogna dire che in termini generali le salite non sono lunghe, ma gli strappi continui possono creare uno spettacolo senza sosta e dare vita a parecchie strategie per la classifica. Attenzione dunque perché nella diretta Tour de France 2025 per la decima tappa potremmo vivere una giornata decisiva…

