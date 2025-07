Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore 12^ tappa Auch-Hautacam (oggi giovedì 17 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: SI SALE SUI PIRENEI!

Da oggi, giovedì 17 luglio, si volta pagina con la diretta Tour de France 2025. Ci siamo già divertiti moltissimo grazie ai campioni che hanno regalato spettacolo praticamente ogni giorno, ma finalmente arrivano le grandi montagne con la dodicesima tappa Auch-Hautacam di 180,6 km, che per la Grande Boucle sarà il primo di tre giorni consecutivi sui Pirenei e anche il primo vero arrivo in salita.

Il primo tema potrebbe essere la verifica delle condizioni di Tadej Pogacar, che è caduto nel finale della tappa di ieri a Tolosa, vinta dal norvegese Jonas Abrahamsen coronando una bellissima fuga da lontano. Complimenti a lui, ma fatalmente adesso pensiamo soprattutto allo sloveno: non dovrebbe essere nulla di serio, ma con un trittico sui Pirenei davanti a noi, è ovvio che ogni minimo dettaglio potrebbe fare la differenza.

Da oggi infatti si comincerà a “fare” davvero la classifica del Tour de France 2025, dove per il momento è ancora maglia gialla Ben Healy, meraviglioso attaccante ma ovviamente non all’altezza dei fenomeni sulle grande salite. Cominceranno gli esami anche per Remco Evenepoel, che in salita sulla carta non è all’altezza dei due suoi rivali di spicco: con la tripletta sui Pirenei e poi Mont Ventoux e Alpi, per il belga saranno giorni molto delicati.

In agguato però c’è soprattutto Jonas Vingegaard, che ha perso più del previsto nella cronometro, ma teoricamente è l’unico che potrebbe staccare Pogacar sulle grandi salite. La diretta Tour de France 2025 diventerà un duello solo tra lo sloveno e il danese? Evenepoel potrà lottare alla pari? Ci potrebbero essere inserimenti anche di altri? Tantissime domande, le risposte cominceranno ad arrivare oggi ad Hautacam…

TOUR DE FRANCE 2025, 12^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Tour de France 2025 in tv in chiaro su Rai 2 sarà dalle ore 14.55, mentre gli abbonati potranno scegliere anche Eurosport e la diretta streaming video sarà per tutti su Rai Play oppure a pagamento su Discovery +.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, PERCORSO: ARRIVO IN SALITA A HAUTACAM

L’attesa per la prima giornata sui Pirenei è forte, scopriamo allora cosa ci riserverà il percorso della dodicesima tappa Auch-Hautacam di 180,6 km per la diretta Tour de France 2025. Innanzitutto, la partenza sarà da Auch alle ore 13.25: sarà un giorno con 3850 metri di dislivello, ma in realtà l’inizio sarà tutto in pianura, con gli unici brividi offerti da un GPM di quarta categoria al km 91,4, subito prima dello sprint intermedio a Benejacq al km 95,1, poi la musica cambierà con il Col du Soulor, il primo GPM di prima categoria di tutta la diretta Tour de France 2025.

La prima ascesa dei Pirenei sarà subito tosta, perché parliamo di 11,8 km di salita al 7,3% di pendenza media, con GPM al km 134,1. Discesa e si risalirà subito verso il Col des Bordères, GPM di seconda categoria al km 145,7 perché saranno solamente 3,1 km di salita, anche se al 7,7%. Con la discesa si arriverà ai piedi della salita verso l’arrivo di Hautacam, che sarà invece il primo GPM Hors catégorie nella diretta Tour de France 2025: sarà spettacolo puro con una salita lunga e difficile, grazie al 7,8% di pendenza media su 13,6 km. Chi gioirà per i primi verdetti in montagna?

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025