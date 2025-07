Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore 13^ tappa cronoscalata a Peyragudes (oggi venerdì 18 luglio)

Comincia uno dei momenti più attesi per la diretta Tour de France 2025, la cronoscalata in programma in questa tredicesima tappa porterà la Grande Boucle a Peyragudes e allora diciamo qualcosa in più su questa stazione turistica dei Pirenei, in Occitania, fra i dipartimenti degli Alti Pirenei e della Alta Garonna. Si tratta di una scoperta recente, tanto che la prima ascesa risale al 2012, quando la vittoria andò ad Alejandro Valverde. Una bella emozione per l’Italia a Peyragudes fu nel 2017, quando Romain Bardet vinse la tappa ma Fabio Aru riuscì nell’impresa di strappare la maglia gialla a Chris Fromme, che poi avrebbe comunque vinto quella edizione del Tour de France.

Infine, l’ultimo precedente risale al 2022, quando Tadej Pogacar vinse la tappa ma non riuscì a staccare Jonas Vingegaard, che così conservò la maglia gialla che poi lo scalatore danese avrebbe portato fino a Parigi. Insomma, una storia breve ma già intrigante, a maggior ragione oggi che a Peyragudes arriverà una cronoscalata: lasciamo spazio allora alla diretta Tour de France 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Attenzione perché oggi inizierà già alle ore 14.00 la diretta Tour de France 2025 in tv in chiaro su Rai 2, con diretta streaming video tramite Rai Play. Ci sono poi le opzioni di Eurosport per gli abbonati, compreso lo streaming con Discovery +.

Sarà il giorno nettamente più breve come chilometraggio, ma anche uno dei più significativi per l’economia dell’intera corsa nella diretta Tour de France 2025: siamo all’esame della tredicesima tappa Loudenvielle-Peyragudes, la cronoscalata di 10,9 km che caratterizza il secondo dei tre giorni sui Pirenei. Sforzo molto diverso da quelli di ieri (e anche domani): una sola salita verso Peyragudes, da affrontare però da soli e quindi con verdetti che saranno chiarissimi sulla forma di ogni corridore.

Oggi non ci sono calcoli, strategie, tattiche: chi va più forte potrà fare la differenza, anche se i distacchi potrebbero non essere enormi – almeno tra coloro che stanno bene e che quindi potranno scalare l’ascesa in programma al meglio delle loro forze. La cronoscalata sarà invece spietata con chi è in difficoltà: il pensiero va a Remco Evenepoel, bocciato già sul Soulor ieri anche se poi ha retto almeno dignitosamente rispetto a quanto si potesse temere a quel punto. Questa è una cronometro e quindi il belga la affronterà in maglia iridata, ma la musica sarà totalmente diversa rispetto a Caen.

Evidentemente, i nomi più attesi oggi per la diretta Tour de France 2025 saranno coloro che già ieri hanno regalato spettacolo a Hautacam: il primo grande tappone pirenaico è diventato di fatto una cronoscalata sulla salita finale, perché Tadej Pogacar ha attaccato subito e alle sue spalle il solo Jonas Vingegaard ha cercato di limitare i danni. Insomma, i valori sono già molto chiari e sicuramente lo saranno ancora di più stasera, ma la sensazione è che il campione del Mondo sloveno sia di una categoria superiore persino per il suo rivale più quotato.

Non ci stanchiamo mai di ammirare i capolavori di Tadej Pogacar, che ha immediatamente chiarito i valori nel primo giorno in alta montagna. Oggi è uno scontro individuale e quindi secondo logica il più forte avrà l’occasione per rafforzare ancora di più la sua maglia gialla e aggiornare ulteriormente numeri che sono sempre più leggendari: questo almeno secondo la teoria, poi naturalmente saranno la strada e il cronometro a dirci la verità oggi sulla diretta Tour de France 2025.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, 13^ TAPPA: IL PERCORSO DELLA CRONOSCALATA

Oggi più che mai, ogni singolo metro potrebbe fare la differenza e allora presentiamo in dettaglio il percorso della tredicesima tappa Loudenvielle-Peyragudes, la cronoscalata di 10,9 km che è sicuramente una delle giornate più attese della diretta Tour de France 2025. La prima partenza da Loudenvielle è in programma alle ore 13.10, i corridori avranno davanti a sé un primo chilometro in leggera salita, poi un tratto in discesa e uno in falsopiano, potremmo allora dire che i primi 3 km serviranno per trovare il ritmo giusto per affrontare la salita, che inizierà dolce per circa 1 km e poi si farà decisamente più impegnativa.

Gli ultimi 7 km saranno quindi la parte più dura per raggiungere l’arrivo di Peyragudes, quasi sempre oltre l’8% di pendenza e micidiale soprattutto nel finale, con l’ultimo chilometro che sarà al 13% medio e con punte fino al 16% di pendenza massima. Da notare che avremo due intermedi a Escadaoux dopo 4 km e poi al km 7,6 a Loudervielle, il traguardo sarà valido anche come GPM di prima categoria essendo 8 km di salita al 7,9% medio, ma evidentemente saranno i distacchi che lasceranno il segno per la diretta Tour de France 2025 all’arrivo di Peyragudes…

