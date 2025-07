Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore 14^ tappa Pau-Luchon Superbagnères (oggi sabato 19 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: UNA SCORPACCIATA DI PIRENEI

Per completare il tris consecutivo sui Pirenei, non c’è niente di meglio di una giornata con un tris di ascese leggendarie seguite infine da un durissimo arrivo in salita: tutto questo sarà la diretta Tour de France 2025 oggi, sabato 19 luglio, con la quattordicesima tappa Pau-Luchon Superbagnères di 182,6 km. Sarà uno di quei giorni nei quali gli appassionati di ciclismo possono fare una sola cosa: seguire la corsa, perché si scrive una nuova pagina di storia con Tourmalet, Aspin e Peyresourde seguiti dall’ascesa finale.

Naturalmente il maggiore indiziato per scrivere un capitolo indimenticabile è un certo Tadej Pogacar, che ha dato spettacolo sia giovedì verso Hautacam, sia nella cronoscalata di ieri a Peyragudes. La classifica del Tour de France 2025 adesso è molto chiara: l’unico che potrebbe avere ancora qualche speranza è Jonas Vingegaard, anche se recuperare più di quattro minuti alla maglia gialla in questo momento sembra un’impresa sovrumana.

Oggi di certo saranno in tanti a voler andare in fuga e quindi potrebbero anche esserci due corse parallele, da una parte gli attaccanti a caccia del giorno di gloria e dall’altra i big che comunque lotteranno fra loro, chissà se con in palio anche il successo di tappa – ricordiamo che Tadej Pogacar ora è a quota 21 in carriera, anche le 35 vittorie di Mark Cavendish non sembrano più così lontane per il fenomeno sloveno.

La diretta Tour de France 2025 potrebbe mettere in grande evidenza anche Florian Lipowitz, l’emergente talento tedesco che adesso è a soli 6″ da Remco Evenepoel nella generale. La battaglia per il podio potrebbe essere meravigliosa; per la maglia gialla un po’ meno, ma per dire la verità questo non sarà un problema, perché con Tadej Pogacar in gara non ci si annoia mai…

TOUR DE FRANCE 2025, 14^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sabato con i Pirenei, il programma perfetto dalle ore 14.10 per la diretta Tour de France 2025 in tv in chiaro su Rai 2, con diretta streaming video tramite sito e app di Rai Play. Se siete abbonati, ecco poi anche Eurosport e lo streaming con Discovery +.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025 RAIPLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, IL DURISSIMO PERCORSO DELLA 14^ TAPPA

Abbiamo capito che sarà il tappone pirenaico, adesso però scopriamo il meraviglioso percorso che ci regalerà la diretta Tour de France 2024 con la sua quattordicesima tappa Pau-Luchon Superbagnères di 182,6 km, una epica fatica da 4950 metri di dislivello. Sarà una giornata molto lunga e allora ecco che la partenza da Pau sarà già alle ore 12.15 per una prima parte pianeggiante fino allo sprint intermedio al km 70,5, ma poi cambierà la musica perché saremo a quel punto ai piedi del mitico Col du Tourmalet, prima salita del giorno e Souvenir Jacques Goddet al km 89,5, al termine di una lunghissima ascesa di 19 km al 7,4% di pendenza media. Collocato come prima asperità di giornata quale ruolo avrà il Tourmalet?

Saranno poi tutte salite e discese per la diretta Tour de France 2025: lungo il percorso ci saranno altre due salite leggendarie della Grande Boucle, il Col d’Aspin al km 119,3 con suoi 5 km di ascesa al 7,6% e il Col de Peyresourde al km 150,1, al termine di una salita di 7,1 km al 7,8%, infine si arriverà a Bagnères de Luchon, da dove comincerà la salita verso l’arrivo di Luchon Superbagnères, classificata come un GPM Hors catégorie grazie ai suoi 12,4 km al 7,3% di pendenza media, che saranno ancora più micidiali dopo tutte le scalate precedenti – e le fatiche degli ultimi due giorni…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025