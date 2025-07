Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore 15^ tappa Muret-Carcassonne (oggi domenica 20 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: INIZIA LA 15^ TAPPA!

Eccoci alla partenza della quindicesima tappa, la diretta Tour de France 2025 ci porterà oggi a Carcassonne, città occitana che fa parte del dipartimento dell’Aude. La Grande Boucle passa spesso da queste parti, andando verso i Pirenei oppure (come in questo caso) allontanandosi dalla catena montuosa del Sud della Francia. La prima volta fu nel 1947 e dobbiamo osservare come Carcassonne sia diventata molto più presente nel percorso del Tour de France dal 2004 in poi. Da quell’anno in poi, infatti, ci sono state sei partenze da questa città, mentre oggi sarà il quinto arrivo.

Citazione d’obbligo per il 2021, quando Mark Cavendish eguagliò le 34 vittorie di tappa di Eddy Merckx vincendo proprio a Carcassonne, il giorno successivo invece partì una tappa che fu vinta dall’olandese Bauke Mollema. L’ultima volta è stata nel 2022: in città vinse di nuovo in volata Jasper Philipsen, mentre la tappa che partì da Carcassonne andò al canadese Hugo Houle. Dopo due sprint, stavolta per i velocisti sarà più difficile, ma il verdetto arriverà dalla diretta Tour de France 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2025, LA 15^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta, saranno Rai 2 in chiaro per tutti ed Eurosport per gli abbonati i riferimenti per seguire la diretta Tour de France 2025 in tv, le due emittenti garantiranno anche la diretta streaming video tramite sito e app di Rai Play oppure Discovery +.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025 RAIPLAY

TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: DOPO I PIRENEI

La diretta Tour de France 2025 si concede il “lusso” di una tappa più tranquilla dopo il tris sui Pirenei oggi, domenica 20 luglio: curioso che nel giorno di festa ci sia una frazione meno significativa per la classifica del Tour de France 2025, ma comunque non mancheranno gli spunti d’interesse pure nella quindicesima tappa Muret-Carcassonne di 169,3 km.

Innanzitutto diciamo che non mancheranno comunque i saliscendi, per cui potrebbe essere giorni più da fughe che da sprint. Una brutta notizia per Jonathan Milan e la sua caccia alla maglia verde finale di Parigi, non è del tutto esclusa una volata ma sarà complicato arrivarci, anche perché saranno in tanti ad attaccare oggi – gambe permettendo, magari anche qualche grosso nome come Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert e Ben Healy.

Tra I big, naturalmente è stato soprattutto Tadej Pogacar ad illuminare il trittico pirenaico, cominciato con il trionfo ad Hautacam per riprendersi la maglia gialla giovedì. Lo sloveno ha poi vinto anche la cronoscalata di venerdì a Peyragudes, infine ieri verso Superbagnères abbiamo avuto il più impegnativo e classico tappone pirenaico e una bellissima giornata di gloria per l’olandese Thymen Arensman, già tutto solo sul Peyresourde e poi vincitore di una delle tappe più ambite di questa edizione.

Nella terza settimana potrebbe forse coltivare ancora qualche ambizione Jonas Vingegaard, che ieri ha dimostrato di essere in crescendo, anche se recuperare 4’13” a Pogacar sarebbe un’impresa ai limiti dell’incredibile: se ne riparlerà da martedì, il giorno del Mont Ventoux. Oggi infatti i protagonisti dovrebbero essere diversi: uno spettacolo differente, ma comunque sempre stuzzicante quando parliamo della diretta Tour de France 2025!

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, ECCO IL PERCORSO DELLA 15^ TAPPA

Giornata più tranquilla al termine del trittico sui Pirenei, ma comunque non banale con 2400 metri di dislivello: questa sarà la quindicesima tappa Muret-Carcassonne di 169,3 km, come sempre per la diretta Tour de France 2025 ora analizziamo meglio il percorso. La partenza avrà luogo da Muret alle ore 13.30 e il primo punto significativo sarà lo sprint intermedio al km 59,8 a Saint Felix Lauragais, seguito da un paio di GPM di terza categoria al km 72,8 e al km 86,6, il primo molto breve ma più pendente, il secondo più lungo ma anche meno ripido.

Il momento più significativo della diretta Tour de France 2025 sarà però oggi sicuramente il Pas du Sant, GPM di seconda categoria al km 116,6, con i suoi 2,9 km di salita al 10,2% medio, quindi piuttosto breve ma decisamente duro, che a poco più di 50 km dal traguardo potrebbe essere l’ostacolo fatale per i velocisti. Dopo il GPM in realtà la salita proseguirà ancora ma molto più dolce verso il Col de Fontbruno (non valida come GPM), poi gli ultimi 40 km verso l’arrivo di Carcassonne saranno molto più veloci, con il vento come possibile variabile.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025