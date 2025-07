Diretta Tour de France 2025, classifica: orario e risultato live della 16^ tappa Montpellier-Mount Ventoux, martedì 22 luglio.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: ECCO IL MONT VENTOUX!

La diretta Tour de France 2025 riparte dopo il giorno di sosta, questa volta piazzato di lunedì, e dunque martedì 22 luglio arriva il momento di assistere a uno dei momenti topici di questa Grande Boucle: la 16^ tappa infatti è la Montpellier-Mont Ventoux con una delle vette più dure e affascinanti della corsa.

Il tracciato, di 171,5 Km, è naturalmente adatto agli scalatori ma solo negli ultimi 30 chilometri: prima infatti ci sarà tantissima pianura, con la possibilità di fughe da lontano e strategie soprattutto da parte della Visma, che ne ha necessità per strappare la maglia gialla a Tadej Pogacar.

Fino a questo momento lo sloveno è stato assolutamente dominante, non solo nella cronoscalata che ne ha legittimato il primo posto in classifica ma anche nello staccare regolarmente Jonas Vingegaard nei corpo a corpo.

Domenica nella diretta Tour de France 2025 i big si sono riposati: dalla fuga iniziale si è staccato Tim Wellens per un assolo di 43 chilometri con vittoria di tappa a favore della UAE Emirates Team, che ovviamente ha conservato con Pogacar la leadership della classifica.

TOUR DE FRANCE 2025 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA 16^ TAPPA

Per quanto riguarda la diretta tv del Tour de France 2025, anche la 16^ tappa sarà su Rai Due ed Eurosport e quindi con il servizio di diretta streaming video attivo grazie a Rai Play e Discovery Plus. CLICCA QUI PER IL TOUR DE FRANCE 2025 SU RAIPLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: PERCORSO 16^ TAPPA

Ecco allora la 16^ tappa per la diretta Tour de France 2025: abbiamo oggi, con partenza alle ore 12:40, ben 140 chilometri di pianura, con il traguardo volante posto a Chateuneuf du Pape dopo 112 chilometri, e allora abbiamo già detto che questo potrà eventualmente servire per mandare in avanscoperta quei compagni di squadra che poi sul Mont Ventoux potrebbero fare la differenza, se ricordate al Giro d’Italia è quello che la Visma aveva fatto sul finestre con Wout Van Aert, poi decisivo nel trainare Simon Yates verso la maglia rosa e la vittoria della corsa.

Qui naturalmente le cose possono essere diverse: la UAE Emirates Team schiera un Tadej Pogacar che è di ben altra pasta rispetto al comunque bravissimo Isaac Del Toro, che però aveva pagato un po’ di inesperienza. Lo sloveno poi ha un vantaggio più che abbondante; la Visma comunque ci crede, sull’ultima salita che è il Mont Ventoux e che naturalmente rappresenta un GPM Hors Categorie. Un’ascesa di circa 16 chilometri, praticamente in verticale: qui si è scritta la storia della Grande Boucle, qui la diretta Tour de France 2025 potrebbe farci vivere un’altra straordinaria giornata.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025