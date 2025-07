Diretta Tour de France 2025, classifica: orario e risultato live della 17^ tappa Bollène-Valence, in programma mercoledì 23 luglio.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025: COMINCIA LA 17^ TAPPA!

Comincia la diretta Tour de France 2025 con la sua 17^ tappa, molto diversa rispetto al grande spettacolo del Mont Ventoux e probabilmente da quella dello scorso anno, che era la Saint Paul Trois Chateaux-SuperDévoluy e prevedeva un arrivo in salita, un dislivello totale di quasi 3000 metri e soprattutto tre GPM negli ultimi 40 chilometri. Il giorno precedente la volata aveva lasciato Tadej Pogacar con 3’09’’ su Jonas Vingegaard e 5’19’’ su Remco Evenepoel; quel 17 luglio invece l’arrivo solitario aveva premiato Richard Carapaz, con 37 secondi su Simon Yates e 57 su Enric Mas.

Una grande affermazione per l’ecuadoriano, mentre più indietro Pogacar e Vingegaard erano stati supportati dai loro gregari (Pavel Sivakov e Wout Van Aert rispettivamente) e lo sloveno aveva rifilato altri due secondi al danese riuscendo a distanziarlo allo sprint, ma perdendo comunque 10 secondi da un Evenepoel particolarmente ispirato. Oggi la situazione di classifica non è molto diversa ma, come già visto, quello che cambia è il percorso della 17^ tappa; a noi dunque non rimane che metterci comodi e lasciare che a parlare siano ancora una volta i protagonisti della Grande Boucle, con la diretta Tour de France 2025! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV TOUR DE FRANCE 2025: COME VEDERE LA 17^ TAPPA

Per la diretta Tour de France 2025 saremo come sempre su Rai 2 e Eurosport, e di conseguenza la diretta streaming video sarà disponibile sia su Rai Play che su Discovery Plus. CLICCA QUI PER IL TOUR DE FRANCE 2025 SU RAIPLAY

TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: TAPPA TRANSITORIA!

Dallo show alla transizione, la diretta Tour de France 2025 per quanto riguarda la 17^ tappa potrebbe essere sintetizzata in questo modo perché mercoledì 23 luglio 2025, con partenza alle ore 13:50, vivremo la Bollène-Valence che ha un percorso di 160,4 chilometri e secondo il sito ufficiale della Grande Boucle è piatta.

A dire il vero abbiamo almeno due punti in cui potrebbe succedere qualcosa, ma stiamo parlando di due GMP di quarta categoria magari utili per qualche scaramuccia, niente a che vedere con lo straordinario finale di martedì che ha portato la carovana a scalare il Mont Ventoux, uno dei miti di questa corsa.

A proposito, cosa è successo ieri nella diretta Tour de France 2025? Un bello spettacolo, dal quale è uscito vincitore Valentin Paret-Peintre: il francese ha approfittato dell’indecisione generale e ha beffato Ben Healy e Santiago Buitrago, bravissimo anche Enric Mas che ci ha provato in solitaria prima di crollare.

Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si sono chiamati e risposti: il danese ha provato a guadagnare, lo sloveno a uccidere la corsa, alla fine i due sono arrivati vicinissimi ai primi ma appaiati, dunque situazione assolutamente favorevole allo sloveno che conserva la maglia gialla con identico vantaggio.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: PERCORSO 17^ TAPPA

Abbiamo dunque una diretta Tour de France 2025 che ci accompagna nella 17^ tappa, partenza da Bollène e si procede totalmente verso Nord, avvicinandoci idealmente a Lione. La strada sale quasi subito, ma lo fa in maniera molto graduale: lo sprint di Roche Saint Secret Béconne arriva al 48esimo chilometro ed è in ascesa, subito dopo inizia il GPM del Col du Pertuis che è una salita da 3,7 chilometri con pendenza comunque interessante (6,6%), qui la fuga potrebbe andare via oppure potremmo avere eventualmente qualche iniziativa dei big per provare a spaccare la corsa.

Sarà tutta discesa fino al nuovo GMP, ancora di quarta categoria: il Col de Tartaiguille arriva dopo 117 chilometri, lunghezza identica a quello precedente (3,6 chilometri) con pendenza però decisamente minore perché si parla del 3,5%. Da quel momento poi sarà di fatto tutta pianura sino al traguardo: dunque inevitabile pensare che i giochi saranno risolti in precedenza, a noi interessa parecchio anche scoprire se la classifica sarà in qualche modo cambiata anche se, dopo il Mont Ventoux, appare improbabile che in una 17^ tappa di questo tipo la diretta Tour de France 2025 possa presentarci chissà quali sconvolgimenti.

