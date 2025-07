Diretta Tour de France 2025, classifica streaming video Rai 2: percorso, orario e risultato live della 18^ tappa Vif-Courchevel Col de la Loze, 24 luglio.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025: ECCO IL TAPPONE!

La diretta Tour de France 2025 si decide oggi, o comunque in questi giorni: giovedì 24 luglio sarà il primo di questi, la 18^ tappa che inizia alle ore 12:20 è terribile e arriva due giorni dopo la grande scalata al Mont Ventoux, che ha incoronato Valentin Paret-Peintre e rafforzato la maglia gialla di Tadej Pogacar.

Oggi però la Vif-Courchevel Col de la Loze di 171,5 chilometri è ancora più ostica: se martedì avevamo avuto tutta pianura con l’ultima ascesa, per quanto spaventosa, di 15 chilometri, la 18^ tappa prevede ben tre GPM di categoria massima, e dunque almeno tre punti (per non parlare delle discese) determinanti.

Ci arriveremo, intanto come sempre bisogna parlare di quanto accaduto ieri nella diretta Tour de France 2025: è stata una tappa senza particolari scossoni, con vittoria in volata di Jonathan Milan e classifica anche congelata per la caduta di Tim Merlier e Biniam Girmay negli ultimi 5 chilometri.

TOUR DE FRANCE 2025 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA 18^ TAPPA

Per la diretta Tour de France 2025 saremo in chiaro su Rai Due e in abbonamento su Eurosport, la 18^ tappa sarà garantita anche in diretta streaming video su Rai Play e Discovery Plus. CLICCA QUI PER IL TOUR DE FRANCE 2025 SU RAIPLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025: PERCORSO 18^ TAPPA

Eccoci allora, la 18^ tappa per la diretta Tour de France 2025 comincia a Vif e arriva a Courchevel, precisamente al valico del Col de la Loze, e il nome della località evoca ovviamente le gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Percorso devastante, con tre GPM hors categorie: il primo arriva al termine di un’ascesa da 21,7 chilometri, lunga ma non estremamente tosta (5,1% di pendenza) sul Col du Glandon; ci si arriverà dopo il traguardo volante posto all’inizio della 18^ tappa, a Rioupéroux. Il secondo GMP fa procedere il gruppo sul Col de la Madeleine, che è famoso: 19.2 chilometri e qui pendenza al 7,9%

Questa è un’ascesa davvero terribile, sulla quale la selezione potrebbe essere impattante sull’esito finale della giornata ma anche sulla classifica: tra l’altro non è finita qui, perché negli ultimi 27 chilometri circa la strada torna a salire e si impenna una volta di più con l’arrivo al Col de la Loze. Insomma: abbiamo già avuto Hautacam, cronoscalata e Mont Ventoux ma questa 18^ tappa nella diretta Tour de France 2025 rappresenta un grande spettacolo, e noi non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà.

