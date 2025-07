Diretta Tour de France 2025, classifica streaming video Rai 2: orario e risultato live della 19^ tappa Albertville-La Plagne, altra giornata durissima.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: UN ALTRO TAPPONE!

La diretta Tour de France 2025 è arrivata alla sua resa dei conti: ieri il tappone con tre GPM di categoria massima, venerdì 25 luglio la 19^ tappa non è da meno e allora bisogna presentare nel migliore dei modi la Albertville-La Plagne, che è decisamente più breve (129,9 chilometri) ma altrettanto terribile.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Ben O'Connor vince la 18^ tappa, Pogacar guadagna ancora!

Del resto sappiamo bene che la tradizione della grande Boucle è questa, vale a dire che negli ultimi giorni si scalano le grandi montagne; a dire il vero in questa edizione avevamo già avuto un trittico pirenaico molto intrigante, nel quale Tadej Pogacar aveva messo il sigillo sulla maglia gialla e il dominio dell’edizione.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Jonathan Milan vince la 17^ tappa, Pogacar maglia gialla (23 luglio)

Dicevamo però che ieri nella diretta Tour de France 2025 abbiamo avuto Col de la Madeleine e Col de la Loze: la vittoria è andata a Ben O’Connor autore di un’azione imperiosa con la quale è riuscito a lasciare sul posto e distanziare i suoi compagni di fuga, ripresi dal gruppo e naufragati.

Tadej Pogacar invece ha lavorato alla grande con la sua UAE Emirates: lo squadrone ha disgregato la Visma lasciando da solo Jonas Vingegaard, che nel finale ha anche pagato 10 secondi dallo sloveno che non solo resta maglia gialla, ma addirittura ha un vantaggio più ampio e vede ormai lo striscione del traguardo.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Paret-Peintre vince sul Ventoux, Pogacar sempre giallo! (16^ tappa)

TOUR DE FRANCE 2025 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA 19^ TAPPA

Anche la 19^ tappa porta in dote la diretta Tour de France 2025 su Rai Due ed Eurosport, questo per la tv mentre la diretta streaming video sarà ancora su Rai Play e Discovery Plus. CLICCA QUI PER IL TOUR DE FRANCE 2025 SU RAIPLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: PERCORSO 19^ TAPPA

Sarà uno spettacolo la diretta Tour de France 2025 di oggi: la partenza è prevista alle ore 13:40 perché come detto la 19^ tappa è più breve come chilometraggio, ma si fa sul serio da subito perché il traguardo volante di Ugine, al chilometro 8, potrebbe già spaccare il gruppo in vista del primo GPM, che è la Cote d’Héry sur Ugine, seconda categoria ma ascesa di 11,3 chilometri e dunque già parecchio interessante. Da qui si sale subito verso il Col de Saisies: prima categoria, 13,7 chilometri e 6,7% di pendenza, altro punto nel quale la carovana si può spaccare ma i fuochi d’artificio sono appena cominciati.

Che dire infatti del Col du Pré? Un’ascesa con GMP di massima categoria, pendenza al 7,7% per 12,6 chilometri, altra salita lunga dopo la quale ci sarà il Cormet de Roselend, rispetto alle altre salite di oggi niente di che ma comunque tosta. Da quel punto si scende per circa 35 chilometri, ma solo per arrivare al grande finale: la salita verso La Plagne infatti rappresenta un altro GPM di categoria massima, e allora sulla carta questa 19^ tappa nella diretta Tour de France 2025 potrebbe essere ancora più intensa e difficile rispetto a quella di ieri, ma questo lo scopriremo solo seguendo la corsa…

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025