Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore 2^ tappa a Boulogne sur Mer (oggi domenica 6 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: VIA ALLA SECONDA TAPPA!

Da Bologna a Boulogne, potremmo presentare così la diretta Tour de France 2025 ricordando la quasi omonimia tra la sede d’arrivo odierno e il capoluogo dell’Emilia Romagna, che aveva ospitato l’arrivo della seconda tappa nel contesto del Grand Depart dall’Italia dell’anno scorso. Anche in quel caso la seconda tappa era stata decisamente stuzzicante, con la doppia scalata del San Luca prima dell’arrivo in centro. Fu un giorno di gloria per il francese Kevin Vauquelin, che vinse arrivando da solo con ben 36” di vantaggio sul norvegese Jonas Abrahamsen e 49” sull’altro transalpino Quentin Pacher.

Quel giorno non mancarono pure le prime schermaglie fra i big, in particolare Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, con lo sloveno che sul traguardo si prese la maglia gialla tolta a Romain Bardet, anche se con lo stesso tempo del danese e pure di Remco Evenepoel e Richard Carapaz. Attenzione perché con le difficoltà del finale è prevedibile che pure oggi possa succedere qualcosa di rilevante anche per la classifica, sarà un giorno già intrigante per seguire la diretta Tour de France 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2025, 2^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Anche oggi la diretta Tour de France 2025 in tv sarà su Eurosport per gli abbonati e Rai 2 per tutti, in questo caso con collegamento dalle ore 14.45. Doppia anche la diretta streaming video con Rai Play oppure su abbonamento Discovery +.

TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: ATTENTI A BOULOGNE SUR MER

Non potrà evidentemente essere un giorno decisivo, ma la diretta Tour de France 2025 si annuncia spettacolare già oggi, domenica 6 luglio, con la seconda tappa Lauwin Planque-Boulogne sur Mer di 209,1 km. Siamo ancora molto vicini al confine con il Belgio e l’aria sarà proprio da classiche del Nord, con due strappi piuttosto impegnativi negli ultimi 10 km che scateneranno la voglia di attaccare da parte dei campioni presenti alla Grande Boucle.

Sulla carta ad esempio potrebbe già essere un giorno appetitoso per Tadej Pogacar, uno che non si tira mai indietro quando c’è l’occasione di attaccare e dare spettacolo. Di certo potrebbe già cambiare la classifica Tour de France 2025 emersa dalla prima tappa di ieri a Lilla, una frazione che a dire il vero ci ha detto molto più di quanto fosse lecito immaginare, purtroppo soprattutto in negativo.

Grande amarezza per i colori italiani, soprattutto per la caduta che ha portato al ritiro di Filippo Ganna, ma anche per il ventaglio che ha escluso Jonathan Milan dalla volata vinta da Jasper Philipsen, che così ha indossato la prima maglia gialla. Ci sono però già stati anche distacchi fra gli uomini più attesi, con lo stesso Pogacar e Jonas Vingegaard che hanno guadagnato 39″ su Remco Evenepoel e Primoz Roglic proprio per il ventaglio che ha condannato anche Milan.

Insomma, se tutto ciò è successo in una tappa quasi completamente pianeggiante, è normale attendersi emozioni nella diretta Tour de France 2025 a maggior ragione oggi, quando il tracciato potrebbe riservare trappole anche dal punto di vista altimetrico, magari con il desiderio di recuperare il terreno già perso, oppure di consolidare e magari aumentare i guadagni già ottenuti. Senza dimenticarci che siamo solo alla seconda tappa…

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, PERCORSO CON INSIDIE NELLA 2^ TAPPA

Qualcosa abbiamo già accennato, è il caso allora di approfondire il discorso sul percorso che ci offrirà la diretta Tour de France 2025 nella seconda tappa Lauwin Planque-Boulogne sur Mer di 209,1 km, con un chilometraggio quindi notevole e stuzzicante soprattutto perché quasi tutte le difficoltà altimetriche saranno concentrate nel finale. La partenza avrà luogo alle ore 12.35 da Lauwin Planque e sulla prima parte non ci sarà molto da dire: avremo un GPM di quarta categoria dopo 104,3 km e lo sprint intermedio di giornata che sarà invece collocato al km 154,6, prima che si entri nel vivo.

La salita di Haut Pichot sarà più stuzzicante, poco più di un chilometro ma al 9,5% e quindi GPM di terza categoria al km 179,3, ma il meglio arriverà con lo strappo di Saint Etienne au Mont, anche in questo caso un GPM di terza categoria di un chilometro ma andando anche oltre il 10% e soprattutto al km 200,4. Non sarà nemmeno l’ultimo, perché subito dopo avremo un quarta categoria ad Outreau, 800 metri all’8,8% dopo 203,8 km, quindi avremo ben due salite entro gli ultimi 10 km prima dell’arrivo a Boulogne sur Mer, dove sarà lecito attenderci grande spettacolo.

