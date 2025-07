Diretta Tour de France 2025 classifica streaming video Rai Due: orario, cronaca e risultato live della 3^ tappa Valenciennes-Dunkerque, lunedì 7 luglio.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: VIA ALLA 3^ TAPPA!

Pronti a vivere la diretta Tour de France 2025, siamo arrivati alla terza tappa ed è giusto ricordare cosa fosse successo lo scorso anno. Intanto, va detto che eravamo ancora sul suolo italiano, per il centenario del primo trionfo azzurro nella Grande Boucle grazie a Ottavio Bottecchia: partenza a Torino, arrivo a Piacenza e terza tappa lunghissima, addirittura 230,8 chilometri. La maglia gialla era già di Tadej Pogacar, che l’aveva indossata strappandola a Romain Bardet e con lo stesso tempo, ma migliori piazzamenti, rispetto a Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard. A Torino l’arrivo era stato in volata: successo per Biniam Girmay, l’eritreo già vincitore della Gand Wevelgem era riuscito a spuntarla su Fernando Gaviria e Arnaud De Lie.

Nella classifica generale sempre i piazzamenti avevano decretato il cambio della guardia: la maglia gialla era finita sulle spalle di Richard Carapaz, con Pogacar e Evenepoel secondo e terzo. Le cose sarebbero cambiate già il giorno seguente con il primo acuto del campionissimo sloveno, ma questa è un’altra storia; quella che dobbiamo raccontare oggi riguarda la terza tappa con arrivo a Dunkerque, dunque possiamo davvero metterci comodi perché la diretta Tour de France 2025 ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Tour de France 2025 bisogna sempre ricordare che l’appuntamento in tv sarà su Rai Due e Eurosport, quindi si sdoppia anche la diretta streaming video con Rai Play e Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025 RAIPLAY

TAPPA DI TRANSIZIONE!

Sarà una diretta Tour de France 2025 “transitoria”, potremmo definirla in questo modo, quella che lunedì 7 luglio ci farà compagnia con la terza tappa: infatti a partire dalle ore 13:25 vivremo la Valenciennes-Dunkerque, sicuramente lunga (178,3 Km) ma non troppo impegnativa nel suo percorso.

Stiamo parlando di una tappa che viene classificata come piatta, e che infatti si mantiene pianeggiante per praticamente tutta la sua durata, salvo un brevissimo tratto come vedremo; dunque terreno adatto per fughe da lontano e arrivo in volata, con gli uomini di classifica a riposarsi.

A tale proposito, tocca naturalmente ricordare cosa sia accaduto ieri: aspettavamo un finale movimentato e così è successo, negli ultimi chilometri scatti e controscatti una volta che la fuga è stata ripresa e alla fine la vittoria di Mathieu Van der Poel, che ha regolato Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

Un podio dunque stratosferico, ma a indossare la maglia gialla di primo in classifica è stato Van der Poel; oggi nella diretta Tour de France 2025 la graduatoria dovrebbe essere confermata, sarà davvero così che andranno le cose?

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: PERCORSO 3^ TAPPA

La diretta Tour de France 2025 che ci farà compagnia tra poco avrà una terza tappa senza troppi sussulti. Si parte da Valenciennes e di fatto il dislivello non cambia mai. Arrivati ai 118 chilometri avremo il traguardo volante di Isbergues, come sempre buono per i punti che valgono la speciale classifica; dopo poco tempo avremo quello che rappresenta l’unico potenziale scossone della giornata, vale a dire il GPM di Mont Cassel che tuttavia rappresenta una salita breve, di 2,3 chilometri, con una pendenza media di 3,8 Km.

Certo, conoscendo Tadej Pogacar può anche essere che allo sloveno basti un GPM di quarta categoria per attaccare, ma sarà comunque poca cosa; da lì in avanti tra l’altro la strada tornerà a essere tutta in pianura, sino all’arrivo a Dunkerque. Dal punto di vista geografico la diretta Tour de France 2025 ci fa viaggiare verso Nord-Ovest, arrivando in prossimità del Mare del Nord e non lontanissimi dallo Stretto di Dover; vedremo cosa succederà, come già riportato non ci aspettiamo grandissimi sconvolgimenti in classifica ma non si può mai dire, ci accomodiamo dunque per seguire insieme lo svolgimento della terza tappa.