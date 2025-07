Diretta Tour de France 2025 streaming video Rai 2: percorso, orario e risultato live della 5^ tappa, la cronometro di Caen (oggi mercoledì 9 luglio).

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: INIZIA LA CRONOMETRO!

Eccoci al via della cronometro, grande protagonista della diretta Tour de France 2025 nella quinta tappa. Nell’ultima edizione della Grande Boucle la corsa contro il tempo era arrivata alla settima tappa: come già visto Tadej Pogacar si era preso la maglia gialla con l’impresa di Valloire ma quel giorno si era dovuto inchinare a sua maestà Remco Evenepoel, che nella Nuits Saint Georges-Gevrey Chambertin, 25 chilometri, gli aveva rifilato 12 secondi dandone invece 34 a Primoz Roglic, ma anche quella vittoria non aveva permesso al belga di ottenere il comando in classifica.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA/ Tadej Pogacar vince la 4^ tappa, Van der Poel resiste in giallo!

Pogacar aveva conservato la maglia gialla con 33 secondi su Evenepoel, allungando a 1’15’’ su Jonas Vingegaard; tuttavia l’anno scorso c’era stata una seconda cronometro, proprio all’ultima tappa, e nella Montecarlo-Nizza Pogacar aveva dominato con 1’03’’ su Vingegaard e 1’14’’ su Evenepoel, ma lungo la strada c’era un GPM di seconda categoria e dunque le condizioni erano diverse rispetto a quelle di oggi. Staremo dunque a vedere cosa succederà nella quinta tappa, che potrebbe già essere determinanti per le sorti della Grande Boucle; il primo corridore è già pronto a partire, prende il via la diretta Tour de France 2025! (agg. di Claudio Franceschini)

Tifosi del Tour de France 2025 nel cimitero/ Tra profanazione e polemiche social: chi ha mancato di rispetto?

TOUR DE FRANCE 2025 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA 5^ TAPPA

Anche la 5^ tappa per la diretta Tour de France 2025 sarà in tv su Rai Due e Eurosport, con l’ausilio consueto della diretta streaming video grazie a Rai Play e Discovery Plus. CLICCA QUI PER IL TOUR DE FRANCE 2025 SU RAIPLAY

ECCO L’UNICA CRONOMETRO!

La diretta Tour de France 2025 apre alla cronometro: la 5^ tappa di mercoledì 9 luglio, con inizio alle ore 13:10, ci farà vivere l’unica corsa contro il tempo in questa edizione della Grande Boucle, siamo a Caen e si correrà sulle strade di questa città lungo un percorso di 33 chilometri, tra l’altro tutto pianeggiante.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA/ Tim Merlier ha vinto la 3^ tappa! Jonathan Milan secondo (7 luglio)

Inevitabile che ci sia un grande favorito per la vittoria di oggi: si chiama Remco Evenepoel, che a cronometro è campione olimpico e mondiale in carica e che ha una grande occasione per prendersi magari la maglia gialla e dare fastidio ai due grandi favoriti.

Ieri intanto abbiamo vissuto altre schermaglie nel finale: un attacco di Mathieu Van der Poel sull’ultimo strappo con la rimonta vincente di Tadej Pogacar, che ha così piazzato il primo acuto precedendo sul traguardo Jonas Vingegaard e lo stesso neerlandese.

Van der Poel è però riuscito a conservare la maglia gialla per la somma dei piazzamenti; oggi la diretta Tour de France 2025 con la sua cronometro ci dirà se Pogacar gliela strapperà davvero o se arriverà qualche sorpresa, con Evenepoel capace di fare un’ampia differenza.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: UN AFFARE A TRE?

Manca davvero poco alla diretta Tour de France 2025, la quinta tappa come già detto è la cronometro e c’è davvero poco da dire circa il percorso, perché saranno 33 chilometri di pura pianura e dunque conterà sostanzialmente la velocità assoluta, così come la gestione dei momenti. Possiamo segnalare che ci saranno tre rilevamenti cronometrici prima del traguardo, di fatto a ogni quarto della tappa; per quanto riguarda i favoriti, il primo nome lo abbiamo già fatto ed è quello di Evenepoel, che se la dovrà vedere con i soliti noti Tadej Pogacar e Primoz Roglic.

Scopriremo oggi se il belga possa realmente avere margini per sognare di vincere il Tour de France 2025, sarà difficile perché questa è l’unica cronometro e in montagna Evenepoel non ha le stesse gambe dei grandi rivali (ovviamente l’altro è Jonas Vingegaard), che verosimilmente si giocheranno la maglia gialla. Peccato inoltre per l’assenza di Filippo Ganna, che oggi nella 5^ tappa sarebbe stato tra i grandi favoriti ma, come sappiamo, si è dovuto ritirare già nel corso della prima tappa a causa di una caduta. Adesso accomodiamoci, stiamo per vivere la cronometro nella diretta Tour de France 2025…

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025