Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore 6^ tappa Bayeux-Vire Normandie (oggi giovedì 10 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: ATTENZIONE ALLA 6^ TAPPA!

Come già domenica e poi martedì, la diretta Tour de France 2025 torna a proporci oggi, giovedì 10 luglio, una frazione davvero intrigante in occasione della sesta tappa Bayeux-Vire Normandie di 201,5 km, con sei GPM totali, di cui l’ultimo vicinissimo all’arrivo, che per di più sarà posto in cima a un breve strappo, che non sarà GPM ma evidentemente sarà decisivo.

Domenica a Boulogne sur Mer aveva vinto Mathieu Van der Poel davanti a Tadej Pogacar, martedì a Rouen ecco invece la rivincita dello sloveno, per firmare la vittoria numero 100 in carriera proprio davanti all’olandese, con Jonas Vingegaard terzo in entrambi i casi per completare due ordini d’arrivo regali e che ci indicano naturalmente i protagonisti più attesi anche oggi.

Ci sono quindi già tantissimi temi legati anche alla classifica Tour de France 2025, anche perché ieri c’è stata la cronometro di Caen che ci ha detto molto. C’è stata la reazione magistrale di Remco Evenepoel sul suo terreno preferito, l’ottimo rendimento anche da parte di Pogacar che così si è preso la maglia gialla e una batosta imprevista invece per Vingegaard, che ha perso decisamente più del previsto ed è stato quindi lo sconfitto del giorno.

Ecco allora che ci sono già molti motivi d’interesse: Pogacar potrebbe cercare di approfittare del momento favorevole; Vingegaard dovrà sfoderare l’orgoglio per reagire; Van der Poel cercherà un’altra vittoria in una tappa ideale per lui e di certo tutti gli altri proveranno a scrivere un epilogo differente oggi per la diretta Tour de France 2025, che finora ha visto ogni giorno vincitori nobilissimi.

TOUR DE FRANCE 2025, 6^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Tour de France 2025 in tv sarà su Rai 2 in chiaro dalle ore 14.45 oppure per gli abbonati su Eurosport. Gli appassionati lo sanno, è doppia pure la diretta streaming video grazie ai servizi di Rai Play e Discovery +.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: BEL PERCORSO NELLA 6^ TAPPA

Ci sarà quindi parecchio da divertirsi nel percorso della sesta tappa Bayeux-Vire Normandie di 201,5 km, che oggi promette emozioni per la diretta Tour de France 2025. Innanzitutto, è molto significativo il chilometraggio, motivo per cui la partenza avrà luogo già alle ore 12.45 appunto da Bayeux e possiamo evidenziare un paio di Gran Premi della Montagna di terza categoria collocati già nei primi 60 km della corsa. Attenzione però soprattutto allo sprint intermedio, che oggi sarà insolitamente collocato già dopo 22,2 km, per cui nella parte iniziale saranno sicuramente le squadre dei velocisti a voler tenere compatto il gruppo.

Ci saranno poi quattro GPM negli ultimi 70 km, tre dei quali di terza categoria, anche se forse il più importante per la diretta Tour de France 2025 sarà quello di quarta categoria a Vaudry, perché sarà al km 197,1, quindi davvero vicinissimo al traguardo con i suoi 1200 metri al 7,2% di pendenza media. Se poi questo non dovesse ancora essere sufficiente, sarà in salita anche quasi tutto l’ultimo chilometro verso l’arrivo di Vire Normandie, con i 700 metri finali anche al 10%. Ci aspettiamo un’altra volata ristretta con tutti i big in lizza…

