Abbiamo quindi visto che la diretta Tour de France 2025 oggi, nella sua settima tappa, si deciderà sul Mur de Bretagne, ascesa che già in passato diverse volte era stata inserita in tappe della Grande Boucle, ma che per la prima volta è stata sede d’arrivo nel 2011, con vincitore Cadel Evans, che avrebbe poi vinto quell’edizione del Tour de France. Nel 2015 grande gioia francese grazie al successo di Alexis Vuillermoz, mentre nel 2018 ecco un altro nome di ottimo livello, cioè l’irlandese Daniel Martin, corridore che in carriera ha vinto Liegi Bastogne Liegi e Giro di Lombardia, oltre a tappe in tutti i grandi giri.

Infine, l’ultimo precedente sul Mur de Bretagne risale alla seconda tappa del 2021: in maglia gialla c’era Julian Alaphilippe, vincitore il primo giorno a Landerneau, tuttavia Mathieu Van der Poel arrivò da solo con 6” di vantaggio su Tadej Pogacar e Primoz Roglic, prendendosi così anche la maglia gialla con 8” di vantaggio sul francese, ai tempi campione del Mondo in carica. Tanti nomi illustri per farci venire ancora di più l’acquolina in bocca per la diretta Tour de France 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2025, 7^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Tutto come al solito: la diretta Tour de France 2025 in tv sarà su Rai 2 dalle ore 14.45 e per gli abbonati su Eurosport, quindi in diretta streaming video grazie a Rai Play e Discovery +.

ECCO IL MUR DE BRETAGNE!

Non ci si annoia davvero mai: la diretta Tour de France 2025 oggi, venerdì 11 luglio, vivremo la settima tappa Saint Malo-Mur de Bretagne di 197 km, con arrivo in cima a una delle salitelle più celebri della Grande Boucle fuori dalle grandi montagne. Insomma, anche oggi sarà un giorno che chiamerà all’azione gli uomini da classiche oppure i big, che di certo non si tirano indietro.

I nomi da copertina sono Mathieu Van der Poel fra i primi e Tadej Pogacar tra gli altri, l’olandese e lo sloveno che nelle prime sei tappe ci hanno già regalato moltissimi spunti di cronaca. Domenica aveva vinto l’olandese davanti allo sloveno, martedì invece ecco Pogacar davanti a MVdP per la vittoria numero 100 in carriera.

Mercoledì c’è stata la cronometro che ha visto la vittoria di Remco Evenepoel e la maglia gialla per Pogacar, ieri poi verso Vire Normandie un’altra giornata ricchissima di emozioni fin dalla partenza, che infine ha visto il successo solitario di un meraviglioso Ben Healy, che ha firmato un’impresa delle sue in un giorno comunque felice anche per Van der Poel, che pedalerà in maglia gialla verso la località dove la conquistò nel 2021.

Quasi ogni giorno succede qualcosa anche nella classifica Tour de France 2025 e dovremo stare molto attenti perché pure oggi ci sarà l’occasione per inventarsi qualcosa. Successivamente la diretta Tour de France 2025 si concederà un anomalo weekend con sabato e domenica entrambi dedicati ai velocisti, allora ecco che sul Mur de Bretagne ci sarà il terreno perfetto per vivere un venerdì all’insegna delle emozioni forti!

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, ECCO IL PERCORSO DELLA 7^ TAPPA

Emozioni attese anche oggi nella diretta Tour de France 2025 grazie a un percorso ancora una volta spumeggiante nella settima tappa Saint Malo-Mur de Bretagne di 197 km. Il chilometraggio è ancora una volta significativo, motivo per cui anche oggi la partenza sarà abbastanza presto, per la precisione alle ore 12.25 da Saint Malo. In realtà per buona parte del tracciato ci saranno solo lievissimi saliscendi, potremmo dire la classica pianura francese che raramente è del tutto piatta, fino allo sprint intermedio al km 139,2.

Tutto il difficile nella diretta Tour de France 2025 oggi sarà nel finale. Infatti già il primo GPM di quarta categoria al km 178,8 è la salita del Village de Mur de Bretagne, antipasto della salita finale che sarà da affrontare due volte. Infatti al km 181,8 si passerà per la prima volta sulla linea dell’arrivo al Mur de Bretagne, che in entrambe le occasioni sarà GPM di terza categoria. Parliamo di una salita di 2 km al 6,9% di pendenza media, ma con punte ben più impegnative nel tratto più duro di questa ascesa che ha già una bella storia.