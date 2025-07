DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: TORNANO I VELOCISTI!

Questo è il giorno che Jonathan Milan e gli altri velocisti aspettavano fin da lunedì: la diretta Tour de France 2025 ha vissuto infatti una prima settimana spumeggiante ma oggi, sabato 12 luglio, l’ottava tappa Saint Méen le Grand-Laval di 171,4 km dovrebbe sancire il ritorno in copertina per le ruote più veloci del gruppo in questa Grande Boucle.

Sabato scorso Jasper Philipsen si era preso la vittoria e la prima maglia gialla, lunedì Tim Merlier aveva battuto per questione di centimetri proprio il nostro Milan nel giorno del ritiro per caduta del connazionale, poi i velocisti hanno dovuto portare pazienza per diversi giorni e ora la diretta Tour de France 2025 è pronta a compensarli con un weekend clamorosamente tutto dedicato a loro, almeno sulla carta.

In effetti sono state collocate in settimana le tappe frizzanti e che hanno lasciato il segno anche sulla classifica Tour de France 2025, compresa quella di ieri con l’arrivo al Mur de Bretagne, con vittoria per Tadej Pogacar, che si è ripreso la maglia gialla (e pure la maglia verde) firmando anche il secondo successo personale in questa edizione e il numero 19 in carriera al Tour de France per guadagnare ancora su tutti i rivali.

Oggi invece c’è il ritorno in copertina dei brividi della massima velocità in volata: Jonathan Milan è la nostra carta per spezzare il lunghissimo digiuno cominciato dopo la tappa vinta da Vincenzo Nibali a Val Thorens nel 2019, un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta Tour de France 2025 anche in un giorno teoricamente più tranquillo dei precedenti…

TOUR DE FRANCE 2025, 8^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Anche al sabato il programma per tifosi e appassionati vede la diretta Tour de France 2025 in tv su Rai 2 dalle ore 14.45 e per gli abbonati su Eurosport, con diretta streaming video grazie a Rai Play e Discovery +.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, PERCORSO TRANQUILLO NELLA 8^ TAPPA

Dopo tante giornate avvincenti, ci sarà decisamente meno da dire circa il percorso della ottava tappa Saint Méen le Grand-Laval (Espace Mayenne) di 171,4 km per la diretta Tour de France 2025. Anche il chilometraggio sarà più breve, tanto che la partenza da Saint Méen le Grand avrà luogo alle ore 13.25, ma soprattutto ci saranno molte meno difficoltà dal punto di vista altimetrico, ben evidenziate dal fatto che avremo solamente 1700 metri di dislivello lungo il tracciato.

Quasi tutti saranno dovuti a lievi saliscendi, dal momento che l’unico GPM ufficiale sarà il quarta categoria di Nuillé sur Vicoin, ma parliamo di nemmeno un chilometro con una pendenza inferiore al 4%. Praticamente nulla, anche se al km 155 non saremo così lontano dal traguardo e allora qualcuno potrebbe provare a rimescolare le carte. In precedenza avremo avuto il traguardo volante a Vitré al km 85,5, infine l’arrivo a Laval dovrebbe onestamente essere perfetto per uno sprint di gruppo a ranghi compatti. Diversamente sarebbe una grossa sorpresa nella diretta Tour de France 2025…

LA CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025