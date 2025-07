DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA: VOLATA SCRITTA?

Un giorno più pianeggiante di questo è difficile da immaginare: oggi, domenica 13 luglio, la diretta Tour de France 2025 ci proporrà la nona tappa Chinon-Chateauroux di 174,1 km, che dovrebbe essere un’occasione enorme per i velocisti e le loro squadre, chiamate a tenere cucita la corsa – impresa che non dovrebbe nemmeno essere difficile, in base a quanto abbiamo visto ieri verso Laval.

Infatti c’è stata solo una fuga “simbolica” partita oltre metà tappa nel giorno che ricorderemo sempre con enorme piacere per la prima vittoria alla Grande Boucle di Jonathan Milan, che ha letteralmente dominato la volata per regalare una soddisfazione immensa a tutta l’Italia del ciclismo, che non esultava al Tour dal 27 luglio 2019 con Vincenzo Nibali. Il friulano adesso è anche leader della classifica a punti, che sarà l’altro grande obiettivo insieme a nuovi successi parziali.

Davvero curiosa la scelta degli organizzatori, non tanto di piazzare due tappe molto facili consecutive (nella prima settimana ci può anche stare) ma di collocarle proprio nel weekend. Certamente ha influito anche la festa nazionale che cadrà domani, quando infatti vivremo una tappa molto più interessante per la classifica Tour de France 2025 – motivo per cui il recupero slitterà al martedì.

Di conseguenza anche oggi Tadej Pogacar e soci dovrebbero stare tranquilli, con l’unico obiettivo di evitare rischi e lasciando tutto il palcoscenico della diretta Tour de France 2025 ai velocisti. Potendo contare su un certo Jonathan Milan, certamente da italiani non possiamo dirci dispiaciuti di questo: dopo quasi sei anni di attesa, festeggiare due giorni di fila sarebbe straordinario…

TOUR DE FRANCE 2025, 9^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La domenica non fa differenza, per seguire la diretta Tour de France 2025 in tv potremo collegarci in chiaro su Rai 2 oppure su Eurosport se abbonati, con diretta streaming video di conseguenza con Rai Play oppure Discovery +.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, PERCORSO 9^ TAPPA: NEMMENO UN GPM

Avevamo descritto come molto semplice la frazione di ieri, ebbene ecco che nel percorso della nona tappa Chinon-Chateauroux di 174,1 km la diretta Tour de France 2025 non ci proporrà nemmeno un GPM, fatto abbastanza straordinario specie se si pensa alla capacità degli organizzatori della Grande Boucle di piazzare GPM anche su piccolissimi strappi (in questo facilitati anche dal fatto che le categorie sono in realtà cinque). Osserviamo allora innanzitutto che la partenza sarà alle ore 13.25 da Chinon, nel dipartimento Indre et Loire.

Ad infiammare l’inizio di tappa ci sarà lo sprint intermedio, posto a La Belle Indienne (Serigny) dopo soli 24,2 km della tappa, poi però ci saranno solamente lievissimi saliscendi, che porteranno il dislivello complessivo di questa tappa a soli 1400 metri. Non a caso nel capoluogo del dipartimento dell’Indre ha vinto per ben tre volte in carriera Mark Cavendish, di conseguenza ci aspettiamo una volata di gruppo a ranghi compatti oggi pomeriggio sull’arrivo di Chateauroux.

