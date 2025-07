Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore 4^ tappa Amiens-Rouen di 174,2 km (oggi martedì 8 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE, CLASSIFICA: INIZIA LA QUARTA TAPPA

Nella quarta tappa la diretta Tour de France 2025 ci proporrà uno scenario stuzzicante, con diversi strappi che renderanno entusiasmante il finale della Amiens-Rouen, ma di certo molto diverso da un anno fa, quando al quarto giorno fu collocato addirittura uno dei giganti della Grande Boucle, cioè il Col du Galibier. Era il giorno della Pinerolo-Valloire di 139,6 km, cioè la tappa che doveva portare la carovana dall’Italia alla Francia dopo il Gran Depart sulle nostre strade e allora ci fu un nobile assaggio di Alpi con un vincitore davvero all’altezza.

Fu infatti il giorno della prima delle ben sei vittorie di tappa per Tadej Pogacar, che arrivò da solo sul traguardo con 35” di vantaggio su Remco Evenepoel, Juan Ayuso e Primoz Roglic, mentre Jonas Vingegaard arrivò a 37” insieme a Carlos Rodriguez. Di conseguenza fu anche il giorno del ritorno (con il senno di poi definitivo) in maglia gialla e del primo vero allungo di Pogacar, con 45” su Evenepoel e 50” su Vingegaard. Oggi non ci sarà nulla di simile al Galibier, ma comunque ci potremmo divertire parecchio con la diretta Tour de France 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2025, 4^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Le modalità sono ormai note: la diretta Tour de France 2025 in tv sarà su Rai 2 in chiaro ed Eurosport su abbonamento. Stesse dinamiche per la diretta streaming video tramite Rai Play oppure Discovery +.

TOUR DE FRANCE, CLASSIFICA: UN FINALE DAVVERO INTRIGANTE

La diretta Tour de France 2025 finora sta alternando un giorno dedicato ai velocisti e uno con qualche brivido in più: la quarta tappa Amiens-Rouen di 174,2 km avrà molte similitudini con quella di domenica, che a Boulogne sur Mer vide un ordine d’arrivo regale, con la vittoria di Mathieu Van der Poel davanti a Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Attenzione quindi anche agli strappi che sono previsti nel finale di tappa di oggi, le emozioni saranno assicurate con tutti i più forti ciclisti del mondo presenti in gruppo.

Ci sono già state anche diverse indicazioni per quanto riguarda la classifica del Tour de France 2025, forse pure più di quante fosse lecito attendersi: in questo senso siamo curiosi soprattutto di scoprire che cosa ci potrà dire la cronometro di domani, ma anche oggi ci sarà terreno per provare a conquistare qualche secondo, fosse anche solo per merito degli abbuoni – ma attenzione pure anche ad eventuali distacchi.

Di certo ogni giorno ci sono colpi di scena ed emozioni: ieri abbiamo assistito ad esempio alla caduta che purtroppo ha costretto al ritiro Jasper Philipsen; alla mossa della UAE per far passare la maglia a pois da Tadej Pogacar a Tim Wellens; infine naturalmente alla volata millimetrica che purtroppo ha visto beffato Jonathan Milan, costretto a inchinarsi a Tim Merlier, anche se oggi potremo ammirare il friulano in azione in maglia verde.

Altra giornata in stile classiche, come ce ne saranno diverse nella prima parte della Grande Boucle – pensiamo ad esempio al celebre Mur de Bretagne di venerdì – per divertirci parecchio anche prima dell’inizio delle grandi salite. Insomma, c’è ancora tanto da dire sulla stuzzicante quarta tappa che ci attende oggi per la diretta Tour de France 2025…

DIRETTA TOUR DE FRANCE, PERCORSO 4^ TAPPA: ATTENTI AL FINALE!

Ci sono certamente similitudini con la frazione di domenica, come abbiamo già accennato: largo allora al percorso della quarta tappa Amiens-Rouen di 174,2 km, perché gli spunti certamente non mancheranno oggi nella diretta Tour de France 2025. La partenza avrà luogo da Amiens alle ore 13.35 e per la verità non ci sarà molto da dire per oltre metà del tracciato, di fatto completamente pianeggiante fino a circa 50 km dall’arrivo, quando però cominceranno i saliscendi con ben cinque GPM in programma prima di raggiungere Rouen, oltre allo sprint intermedio di Saint Adrien, che sarà al km 143,3 e quindi a sua volta abbastanza vicino al traguardo.

Saranno tutte salitelle brevi, tre GPM di quarta categoria e due di terza, però andranno sicuramente ad infiammare la diretta Tour de France 2025 nella fase decisiva della quarta tappa. Ci sarà qualche spunto storico, dal momento che il primo GPM sarà dedicato a Jacques Anquetil e il terzo a Jean Robic, ma soprattutto quattro saranno negli ultimi 30 km e il più impegnativo come pendenze sarà proprio l’ultimo, la Rampe Saint Hilaire, che misurerà circa 800 metri ma al 12% di pendenza media e ad appena 5 km dall’arrivo di Rouen, trampolino ideale quindi per gli attacchi e grosso problema per i velocisti puri.

