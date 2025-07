Diretta Tour de France 2025: sta per cominciare la nuova tappa della corsa ciclistica francese, gli atleti sono ormai ai nastri di partenza

La diretta Tour de France 2025 è pronta all’ennesimo tappone di montagna, vale la pena allora ricordare cosa era accaduto lo scorso anno nella 19^ tappa che iniziava, il 19 luglio, con Tadej Pogacar saldamente in maglia gialla con 3’11’’ di vantaggio su Jonas Vingegaard e 5’09’’ su Remco Evenepoel. Due GPM di massima categoria al Col de Vars e la Cime de la Bonette prima dell’altrettanto complicato arrivo a Isola 2000. La giornata giusta per i big, la giornata giusta per Pogacar: lo sloveno naturalmente non si era accontentato, aveva attaccato a 9 Km dal traguardo ed era andato a riprendere Matteo Jorgenson.

Lo aveva distanziato di 21 secondi al traguardo, prendendosi la vittoria di tappa e rifilando quasi due minuti a Vingegaard e Evenepoel sigillando una volta di più il Tour de France, mentre Richard Carapaz transitando per primo sui due GPM precedenti aveva sfilato allo sloveno la maglia a pois di leader degli scalatori, portandola poi fino a Nizza. Anche oggi avremo lo show del campionissimo della UAE Emirates? Lo scopriremo strada facendo, e oggi davvero dovremo stare attenti a ogni singolo chilometro di gara: ci siamo davvero, prende il via da Albertville la diretta Tour de France 2025 con la 19^ tappa! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA, STREAMING VIDEO RAI 2: QUATTRO SALITE CLASSIFICATE (26 LUGLIO 2025)

Dopo settimane di sfide e fatica sulle strade francesi la diretta Tour de France 2025 è arrivata alla sua 20′ tappa che si terrà oggi, sabato 26 luglio, e che avvicinerà ancora di più i corridori verso l’arrivo di Parigi e la proclamazione del vincitore dell’edizione annuale della corsa a tappe più importante.

Il percorso odierno fa respirare gli atleti dopo le difficili tappe di alta montagna ma mai troppo, i 184,2 Km tra Nantua e Pontarlier infatti non presentano grosse difficoltà o grandi salite ma non sono mai pianeggianti e sono arricchiti da quattro salite classificate importanti per gli scalatori.

Ad essere favoriti quindi saranno gli atleti più abituati a sopportare la fatica delle salite di montagna ma niente a che vedere con i percorsi pirenaici o alpini dove è dovuto salire in cattedra il più forte tra tutti i ciclisti in gara, ovvero lo sloveno Tadej Pogacar che proprio in quella occasione era riuscito a guadagnarsi la maglia gialla.

Tra le quattro salite sicuramente la più importante e insidiosa sarà quella della Cote de Thésy che pur non essendo lunghissima, solo 3,6 Km, ha una pendenza molto importante, dell’8,9%, che potrebbe fare differenza in alcuni punti della classifica generale.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, come vedere la 20′ tappa

Come per i precedenti appuntamenti della diretta Tour de France 2025 anche la 20′ tappa sarà disponibile sia in chiaro che con un servizio ad abbonamento visto che sarà messa in onda dalla Rai sul canale Rai 2, il secondo del digitale terrestre, e da Eurosport 1 e 2, ai canali 210 e 211 del decoder di Sky, dove ci sarà la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e il commento tecnico di Moreno Moser e Wladimir Belli. In alternativa sarà possibile sfruttare anche lo streaming grazie al servizio gratuito di RaiPlay o quello a pagamento di Discovery+ e Dazn.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, il percorso della 20′ tappa.

La diretta Tour de France 2025 per la 20′ tappa avrà inizio alle 12.05 ma la partenza degli atleti dovrebbe essere intorno alle 12.15, avrà un inizio tranquillo per i primi 24,7 Km quando gli atleti incontreranno la prima salita, il Col de la Croix de la Serra, un GPM di terza categoria lungo 12,1 Km e con una pendenza del 4,1%.

Al 45° Km si incontrerà il secondo GPM, quello del Cote de Valfin che avrà una pendenza del 4,2% per una lunghezza di 5,7 Km, prima della terza salita, al Km 72 ci sarà uno sprint intermedio allo Chaux du Dombief per poi arrivare agli ultimi due GPM al Km 121,6 e 160, rispettivamente per il Cote de Thésy e il Cote de Longville, lungo 2,5 Km e con una pendenza del 5,5%.

Difficile pensare che questa tappa possa avere grandi effetti sulla classifica generale nelle sue prime posizioni dove il campione in carica e campione del Mondo Pogacar ha un buon vantaggio di 4’26’’ sul suo rivale Jonas Vingegaard, protagonista di una grande prova nella 18’ tappa rimanendo sempre al ruota della maglia gialla.

Potrebbe invece essere importante per la classifica dei migliori scalatori e di conseguenza la maglia a pois visto che con quattro Gran Premi della Montagna a disposizione potrebbero essere recuperati non pochi punti, sia tra il primo classificato, il solito sloveno, e il secondo, il suo rivale danese, che nelle posizioni più arretrate.