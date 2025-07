Diretta Tour de France 2025, classifica: si chiuderà nella capitale francese di Parigi la Grande Boucle del 2025. Pronta la festa per Pogacar (27 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA, STREAMING VIDEO RAI 2: ULTIMA TAPPA (27 LUGLIO 2025)

Siamo arrivati al termine della diretta Tour de France 2025 con la 21ª tappa che quest’oggi, domenica 27 luglio 2025, chiude la Grande Boucle dopo settimane di grande sforzo fisico e mentale con arrivo agli Champs-Élysées.

Nella Capitale francese l’uomo più atteso è Tadej Pogacar: per la quarta volta in sei edizioni sarà lo sloveno a trionfare dopo i titoli del 2020, 2021 e 2024, arrivando secondo nel 2022 e 2023 quando fu Jonas Vingegaard a conquistare il Tour.

Dopo la 20esima tappa, Pogacar è sempre più in vetta con +4:24 proprio sul danese Jonas Vingegaard. Chiude il podio virtuale il tedesco Florian Lipwitz a +11:09. La top five si chiude con Onley e Ball rispettivamente a +12:12 e +17:12.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025 STREAMING VIDEO, COME VEDERE LA 21ª TAPPA

Volete vedere la diretta Tour de France 2025 in streaming video? La 21ª tappa si potrà vedere come di consueto sia sul canale Rai 2 del digitale terrestre sia su Eurosport 1 e 2 /canali 210 e 211 del decoder di Sky) con la compagnia di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e il commento tecnico di Moreno Moser e Wladimir Belli.

Lo streaming video sarà visibile invece gratuitamente su RaiPlay oppure su Discovery+ e Dazn, però naturalmente sottoscrivendo l’abbonamento.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, IL PERCORSO DELLA 21ª TAPPA

Il percorso della 21ª tappa della diretta Tour de France 2025 partirà da Mantes-la-Ville con due salite di quarta categorie nel tragitto ovvero la Côte de Bazemont, 1.7 km al 7%, e la Côte du Pavé des Garden, 700 metri al 9.7%.

Dopodiché si entrerà a Parigi dopo 51 km di gara con la transizione per quattro volte sul traguardo degli Champs-Elysées con la Côte de la Butte Montrmarte (5.9% per 1.1 km) che viene classifica come Gpm di 4ª categoria.

Insomma, una tappa per nulla banale che darà il giusto omaggio a tutti i ciclisti che hanno dato l’anima in questa meravigliosa edizione del Tour. Partenza alle ore 16:25 con 132.3 km totali per la fine della centododicesima edizione.