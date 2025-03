DIRETTA TRABZONSPOR ATALANTA PRIMAVERA, ALTRA VITTIMA ITALIANA?

Una partita che può nascondere molte più insidie del previsto. La diretta Trabzonspor Atalanta Primavera verrà giocata mercoledì 5 marzo 2025 alle ore 12:00 con i turchi che sognano di estromettere dalla Youth League un’altra italiana.

Infatti la squadra turca ha già battuto la Juventus nel turno precedente di misura grazie alla rete di Kemal Turan. Il 18enne al 61esimo ha siglato la rete che è bastata per eliminare a sorpresa i bianconeri che salutano anzitempo la competizione.

L’Atalanta invece ha dovuto fare gli straordinari per battere la Dinamo Kiev. Dopo il vantaggio con Bonsignori Goggi, la Dea è andata sotto 3-1 a fine primo tempo. I neroblu hanno poi ribaltato la gara sul 3-3 con Damiano e Fogbe prima di vincerla ai rigori.

DOVE VEDERE DIRETTA TRABZONSPOR ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Ad oggi non ci sono novità su dove vedere la diretta Trabzonspor Atalanta Primavera. Infatti non ci sono nemmeno indicazioni sulla diretta streaming dunque non si potrà vedere questo match.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRABZONSPOR ATALANTA PRIMAVERA

Il Trabzonspor scenderà in campo con il modulo 4-3-3: Yildirim tra i pali, difesa a quattro composto da Ince, Ozturk, Malkocoglu e Tibukoglu con Baskan, Erdogan e Duymaz in mediana dietro al tridente Turan, Bayram, Cakiroglu.

L’Atalanta invece predilige l’assetto tattico 3-5-2. In porta Pardel, pacchetto arretrato formato da Gobbo, Simonetto e Cakolli. Agiranno da esterni Gariani e Arrigoni con Tavanti, Artesani e Armstrong a centrocampo. In attacco Comi e Fiogbe.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRABZONSPOR ATALANTA PRIMAVERA

Il 2 fisso relativo all’Atalanta è dato a 2.35, leggermente meno rispetto alla vittoria turca a 2.45. Il pareggio invece si può trovare a 3.70. Gol e No Gol? 1.48 e 2.37.

