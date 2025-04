DIRETTA TRABZONSPOR INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per cominciare la diretta Trabzonspor Inter Primavera, ne abbiamo già accennato ma è sicuramente curioso osservare che per i turchi questa è la terza sfida consecutiva contro squadre italiane e per l’Inter l’avvertimento è chiaro, dal momento che il Trabzonspor ha già “fatto fuori” Juventus e Atalanta. Negli ottavi entrambe hanno avuto bisogno dei calci di rigore: i turchi hanno vinto per 5-3 contro l’Atalanta dopo un pareggio per 0-0, l’Inter invece al termine di una bella partita contro il Bayern che però la vedeva in svantaggio fino al 90’, ha trovato con capitan Alexiou il pareggio nel recupero, prima di vincere per 4-5 ai rigori.

Da osservare pure che, dai sedicesimi in poi, il Trabzonspor ha sempre giocato in casa le sfide secche, mentre all’Inter toccherà essere in trasferta per la seconda volta consecutiva e quindi bisogna sottolineare che essere primi nella fase a gironi non viene premiato molto. Ma tutto ciò servirà caso mai per il futuro, adesso dobbiamo dare spazio alla diretta Trabzonspor Inter Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRABZONSPOR INTER PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Sky Sport Calcio fornisce la diretta Trabzonspor Inter Primavera in tv, quindi ecco Sky Go o Now Tv per la diretta streaming video, ma tutti in esclusiva per gli abbonati.

TRABZONSPOR INTER PRIMAVERA: QUARTO DI FINALE IN YOUTH LEAGUE

La posta in palio sarà altissima nella diretta Trabzonspor Inter Primavera, che si giocherà alle ore 17.00 italiane di oggi pomeriggio, martedì 1° aprile 2025, in terra turca per i quarti di finale della Youth League 2024-2025, della quale finora i nerazzurri sono stati meravigliosa protagonista. L’Inter Primavera infatti ha chiuso la fase a gironi a punteggio pieno con sei vittorie in sei partite, poi ha eliminato il Lille nei sedicesimi prima di avere la meglio contro il Bayern Monaco in una epica sfida in Germania, con pareggio nel recupero e poi successo ai calci di rigore.

Con la diretta Trabzonspor Inter Primavera per la seconda volta consecutiva i nerazzurri dovranno giocare una sfida secca in trasferta, non si può certo dire che il primato abbia quindi portato vantaggi. Il Trabzonspor è campione nazionale di Turchia con la Primavera, è arrivato quindi dall’apposito percorso e incute un certo timore perché nei sedicesimi ha eliminato la Juventus con una vittoria per 1-0, mentre negli ottavi ha avuto la meglio ai calci di rigore sull’Atalanta, quindi si sta specializzando nelle sfide contro le italiane. C’è quindi in ballo anche un pizzico di orgoglio nazionale affidato ai nerazzurri nella diretta Trabzonspor Inter Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI TRABZONSPOR INTER PRIMAVERA

Adesso consideriamo le possibili scelte di Andrea Zanchetta per le probabili formazioni nella diretta Trabzonspor Inter Primavera. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3, in difesa bisogna tenere presente che purtroppo è squalificato Re Cecconi, per cui davanti al portiere Calligaris potrebbe essere Garonetti ad affiancare capitan Alexiou come secondo centrale, con Della Mora terzino destro e Cocchi a sinistra.

A centrocampo ci aspettiamo invece il trio che potrebbe essere formato da Berenbruch, Zanchetta come perno centrale e Topalovic, anche se resta valido anche il nome di Venturini, infine in attacco potrebbe esserci qualche dubbio in più, ad esempio con Zouin e Lavelli come possibili alternative, ma proviamo ad indicare De Pieri sulla destra, con Spinaccè prima punta e Mosconi ala sinistra per l’Inter Primavera in Turchia.