DIRETTA TRABZONSPOR JUVENTUS PRIMAVERA: SI GIOCANO I SEDICESIMI!

La diretta Trabzonspor Juventus Primavera si gioca alle ore 16:00 di mercoledì 12 febbraio, presso l’Ortahisar Uavuz Selim Stadi: l’appuntamento riguarda i sedicesimi di Youth League 2024-2025, una competizione che come la Champions League ha cambiato formula prevedendo un super girone ma con solo sei giornate, poi gli incroci nel tabellone ad eliminazione diretta, come sempre, con le squadre in arrivo dalla Domestic Champions Cup come appunto il Trabzonspor, che è riuscito a far fuori il Sarajevo con un roboante 6-1 casalingo e dunque merita assolutamente rispetto da parte di una Primavera bianconera in calo, stando ai risultati delle ultime settimane.

È sicuramente una trasferta complicata per la Juventus, per almeno due motivi: il primo lo abbiamo appena fornito, è una squadra non più così brillante e questo non tanto per le due sconfitte recenti quanto per un percorso che in qualche momento si è inceppato mettendo a rischio addirittura i playoff di campionato, il secondo va da sé e riguarda il fatto che in una partita secca in trasferta il fattore ambientale può giocare un ruolo importante e, purtroppo, i bianconeri hanno perso il diritto a ospitare la diretta Trabzonspor Juventus Primavera a causa di una classifica buona sì, ma non entusiasmante La diretta Trabzonspor Juventus Primavera è disponibile su Sky Sport Calcio (numero 202 del bouquet satellitare), ed è possibile per tutti gli abbonati usufruire dell’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TRABZONSPOR JUVENTUS PRIMAVERA

Per la diretta Trabzonspor Juventus Primavera Eyup Saka, allenatore dei turchi, propone un 4-3-3 incentrato sul bomber Yildirim (6 gol in Youth League) con Bayram e Cakiroglu che fanno i laterali del tridente, a centrocampo la soluzione più probabile prevede Erdogan che si piazza davanti alla difesa e due mezzali in Duymaz e Baskan, da valutare poi anche la difesa nella quale comunque il capitano Malkoçoglu e Ozturk partono favoriti come centrali, il portiere sarà Cevikkan, Oguzban Yilmaz e Tibukoglu saranno i due terzini.

Stesso modulo e qualche nodo da sciogliere per Francesco Magnanelli: in porta Riccardo Radu o Zelezny, sembra fatta la difesa con la coppia Bruno Martinez-Javier Gil corredata da Savio e Pagnucco, Florea dovrebbe tornare titolare in mezzo con Mazur e Boufandar e poi un bel ballottaggio tra due “cervelli” come Scienza e Vacca, quest’ultimo in realtà candidato anche alla sinistra del tridente; sull’altro versante dovremmo avere Biliboc come titolare, pochi dubbi sul fatto che i gol della qualificazione saranno chiesti a Pugno.

