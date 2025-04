Diretta Trapani Altamura, granata contro biancorossi

Tra le partite del girone C di Serie C alle 17.30 ci sarà anche la diretta Trapani Altamura con due squadre che ormai hanno poco da dare al campionato e che hanno già raggiunto il loro obiettivo ovvero il rimanere in questa categoria anche il prossimo anno, infatti con 35 e 34 punti sono ormai lontani dalla zona playout.

I siciliani nell’ultima giornata sono riusciti ad interrompere una lunga serie negativa che andava avanti da 6 partite consecutive e hanno vinto 0-2 in casa del Latina e arrivano quindi carichi per la prossima sfida che vede invece i pugliesi aver collezionato la loro terza sconfitta consecutiva per 1-2 contro il Picerno.

Diretta Trapani Altamura, come vedere la partita

La diretta Trapani Altamura sarà trasmessa, come tutte le partite della terza divisione italiana, attraverso le reti Sky Sport sul canale 252 ma anche sulle piattaforme di diretta streaming video SkyGo e NowTv.

Trapani Altamura, probabili scelte dei tecnici

I due tecnici per la diretta Trapani Altamura non dovrebbero fare troppi cambiamenti rispetto agli undici scesi in campo nell’ultima giornata, soprattutto Salvatore Aronica che vista la vittoria confermerà il 5-4-1 con Ujkaj tra i pali, Ciotti e Sabatino terzini, Mulé, Silvestri e Malomo centrali di difesa, Kragl e Ciuferri gli esterni con Carraro e Toscano in mezzo al campo, Ongari unica punta.

Qualche aggiustamento verrà fatto invece da Daniele Di Donato, anche se pochi, sempre 4-1-4-1 con Viola, Ortisi, Silletti, De Santis e Rizzo, Franco mediano, Rolando, Grande, Onofrietti e Leonetti a centrocampo, Palermo è l’attaccante.

Diretta Trapani Altamura, quote e possibile risultato finale

La vittoria dei granata è il risultato che secondo i bookmakers si dovrebbe vedere con più probabilità nella diretta Trapani Altamura, infatti anche Sisal gli affida un valore di 1.65, la quota più alta di tutte invece è la vittoria dei biancorossi fissata a 4.65 e di conseguenza il pareggio è a metà a 3.35.