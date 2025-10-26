Diretta Trapani Audace Cerignola, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Erice per l'undicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA TRAPANI AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

L’angolo delle statistiche arriva anche per la diretta di Trapani Audace Cerignola, in questo modo capiremo chi tra queste due squadre riuscirà a portare a casa i tre punti in una sfida che sembra molto equilibrata. Il Trapani vanta una produzione costante: 2,0 xG, 1,8 xA, e un dato altissimo di 7,9 tocchi in area avversaria. Il 66% delle azioni da gol nasce da combinazioni centrali, ma la squadra siciliana è anche pericolosa sui piazzati (36% dei gol da calcio da fermo).

Diretta Cagliari Verona Primavera/ Streaming video tv: gialloblù cercano i playoff (26 ottobre 2025)

L’Audace Cerignola si affida a ritmo e ampiezza: 58% di possesso, 1,9 xG, e 14,2 recuperi palla nella metà campo offensiva. Le azioni pericolose partono per il 61% dal lato destro, con esterni e mezzali sempre coinvolti. Le due squadre si equivalgono nei dati difensivi (0,9 xGA per entrambe), ma il Trapani concede meno tiri (3,1 a partita) e vince più duelli aerei (57%). Temporalmente, Cerignola più incisivo nei finali (46% dei gol dopo il 70’), Trapani dominante nella mezz’ora centrale. Adesso via al commento live della diretta di Trapani Audace Cerignola, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Fiorentina Atalanta Primavera/ Streaming video tv: sfida in zona playoff (26 ottobre 2025)

DIRETTA TRAPANI AUDACE CERIGNOLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sia Sky che Now Tv trasmetteranno la diretta Trapani Audace Cerignola almeno in streaming per i loro abbonati. La partita di Serie C sarà visibile pure in televisione per gli iscritti alla piattaforma satellitare che si sintonizzeranno sul canale Sky Sport Calcio.

SICILIANI SENZA CAPITANO

In campo domenica 26 ottobre 2025 dalle ore 12:30 per la diretta Trapani Audace Cerignola. Presso lo Stadio Polisportivo Provinciale di Erice i siciliani se la devono vedere contro una formazione pugliese che cerca a sua volta di riscattarsi subito dopo aver rimediato una sconfitta nell’ultimo turno di Serie C disputato per la stagione 2025/2026.

DIRETTA/ Torino Genoa (risultato 0-0) video streaming tv: Simeone vs Ekhator, via! (Serie A, 26 ottobre 2025)

I trapanesi sono in diciottesima posizione con otto punti ed hanno annullato la penalizzazione inflitta loro dalla Federazione conquistandone altrettanti quando siamo ormai giunti all’undicesima giornata del girone C. La scorsa domenica non è però andata tanto bene per i granata che sono stati battuti per 2 a 0 in trasferta dall’Atalanta U23.

Sul campo dei bergamaschi la squadra di Aronica ha inoltre perso il suo capitano Amedeo Benedetti per quattro giornate come deciso dal giudice sportivo dopo l’espulsione per rosso diretto patita a causa del pugno tirato sulla nuca di un avversario in maniera del tutto sconsiderata ancora prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo.

Anche i gialloblu sono finiti KO rimediando un netto 3 a 1 fra le mura amiche contro la Cavese, avendo rischiato addirittura il poker nel recupero quando Guida ha fallito un calcio di rigore. Le Cicogne sono la quattordicesimo posto con dieci punti come il Foggia e sperano di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.

DIRETTA TRAPANI AUDACE CERIGNOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Trapani Audace Cerignola: 3-4-2-1 con Galeotti in porta, Pirrello, Negro e Stramaccioni in difesa, Kirwan, Celeghin, Di Noia ma senza lo squalificato Benedetti nel mezzo, Ciuferri e Fischnaller a supportare Grandolfo per quanto riguarda la squadra allenata Aronica. Il tecnico Maiuri dovrebbe invece schierare i suoi utilizzando il modulo 3-5-2 con Greco fra i pali, Todisco, Ligi e Cocorocchio nelle retrovie, Vitale, Paolucci, Bianchini, Cretella e Russo a centrocampo, Cuppone ed Emmausso come coppia d’attacco.

DIRETTA TRAPANI AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE

Per Sisal il fattore campo pare essere determinante per l’esito finale della diretta Trapani Audace Cerignola con i padroni di casa che vengono appunto considerati favoriti a giudicare dalle quote proposte. Il segno 1 viene quindi pagato a 2.30 mentre gli ospiti hanno più o meno le stesse probabilità di pareggiare o di uscire vincitori da questo incontro con l’x quotato a 3.00 ed il 2 posto a 3.10.