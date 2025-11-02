Diretta Trapani Brescia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA TRAPANI BRESCIA (RISULTATO FINALE 77-75): COLPO SICILIANO

Si chiude così la diretta Trapani Brescia, risultato finale di 77-75. Resiste e lo fa perdendo anche il quarto quarto, ma mantenendo il vantaggio decisivo per vincere la squadra isolando che dunque va a mettere a referto la seconda vittoria consecutiva in tutte le competizioni.

DIRETTA TORTONA NAPOLI/ Risultato (87-76), i campani cedono nel finale (basket A1, 2 novembre 2025)

Un solo giocatore con oltre 20 punti ovvero Hurt che regala a Trapani per 23 punti, seguito di 17 di Allen e dai 13 di Massinburg di Brescia. Per la Leoness è la prima sconfitta dell’anno. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRAPANI BRESCIA (RISULTATO 63-56): BOTTA E RISPOSTA

Si fa interessante la diretta Trapani Brescia, risultato di 63-56 con i siciliani sempre avanti ma con i lombardi che hanno dimezzato lo svantaggio, passando da -14 a -7. La strada è ancora lunga, ma si può dire che la reazione c’è stata.

DIRETTA/ Reggio Emilia Milano (risultato finale 61-93): vittoria esterna dell'Olimpia! (2 novembre 2025)

Pensare che poco prima della tripla del 63-56, il Brescia era a -4 dunque a due possessi da un pareggio che fino a qualche minuto prima sembrava quasi impensabile data anche l’inerzia. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRAPANI BRESCIA (RISULTATO 50-36): SCAPPANO I SICILIANI?

Si va a riposo per quanto riguarda la diretta Trapani Brescia, risultato di 50-36. Insomma, se il primo tempo sembrava il manifesto dell’equilibrio, nel secondo c’è stata una clamorosa reazione da parte dei siciliani che sono andati addirittura sul +14.

Poco altro da aggiungere se non un quarto giocato alla perfezione da Trapani che ha messo a referto la bellezza di 31 punti, davvero un dominio incredibile che però dovrà essere seguito da costanza. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Venezia Varese (risultato 86-75) video streaming tv: come da pronostico (oggi 2 novembre 2025)

DIRETTA TRAPANI BRESCIA (RISULTATO 19-19): SI VA, PARTITI

Cominciata la diretta Trapani Brescia, risultato di 19-19. Al momento c’è un punteggio di parità che non ci regala grandi indicazioni se non che entrambe le squadre, sia da una parte che dall’altra, hanno iniziato con personalità.

Trapani arriva dalla vittoria in trasferta contro il Bnei Herzliya in Champions League mentre Brescia era impegnata in campionato contro Cantù, firmando la quarta vittoria in altrettante partite. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRAPANI BRESCIA: BIG MATCH IN SICILIA!

Grande spettacolo atteso dalla diretta Trapani Brescia, una partita che si gioca al PalaShark alle ore 17:00 di domenica 2 novembre per la quinta giornata di basket Serie A1 2025-2026. Una partita che ricalca la semifinale playoff dello scorso anno: rispetto ad allora, la Germani si sta confermando ancora una volta.

Infatti Brescia entra nel quinto turno come l’unica squadra ad aver sempre vinto in questo campionato, dimostrando che i cambi di allenatore possono essere ininfluenti o comunque poco determinanti in negativo se si lavora bene puntando sulla continuità del roster, come appunto la Leonessa ha fatto.

Qualche problema in più per Trapani che settimana scorsa ha perso a Tortona, ma soprattutto si trascina una penalizzazione di 4 punti per le vicende dell’anno passato; gli Shark avevano vinto le tre partite precedenti ma devono inevitabilmente inseguire in classifica, tutto sommato sono al loro livello.

Vedremo allora cosa ci racconterà la diretta Trapani Brescia che sicuramente rappresenta il big match di questa giornata, potremmo avere una Germani ancora a punteggio pieno oppure gli Shark che la fermeranno per la prima volta in stagione, ce lo racconterà il parquet tra poco quando si alzerà la palla a due.

TRAPANI BRESCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Con la diretta Trapani Brescia saremo solo in diretta streaming video, in abbonamento, su LBA Tv: la partita infatti non sarà trasmessa sui canali della nostra tv.

DIRETTA TRAPANI BRESCIA: LA SOLITA GERMANI

Verso la diretta Trapani Brescia osserviamo dunque la solita Germani, una squadra che è stata presa in mano da Matteo Cotelli dopo l’addio di Peppe Poeta ma che, esattamente come quando avevano lasciato Andrea Diana e Alessandro Magro, ha continuato a viaggiare alla grande e, con già una Coppa Italia in bacheca e la finale scudetto, adesso punta inevitabilmente ad alzare la posta e quindi a prendersi anche il tricolore, naturalmente questo passo potrebbe richiedere del tempo per la presenza di avversarie di grande livello ma intanto a Brescia sono fiduciosi di poter tornare in finale, e questo sarebbe già molto nel percorso.

A Trapani invece si è aperto il caso PalaShark, perché sembra proprio che il presidente Valerio Antonini abbia preso in mano la situazione e, con le mancate concessioni, a metà dicembre la squadra siciliana emigrerà altrove, il patron ha dichiarato come ci siano già tre impianti pronti a ospitare Trapani e allora si vedrà, questa cosa potrebbe anche destabilizzare gli Shark che sul campo continuano a far vedere di poter replicare la stagione passata, tre vittorie in quattro partite e comunque 100 punti segnati anche a Tortona, in più la presenza di Jasmin Repesa che come allenatore è sempre una garanzia per tutte le squadre.