DIRETTA TRAPANI BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente siamo alla diretta Trapani Brescia: la partita di regular season al Pala Shark è andata in scena il 23 marzo per la 23^ giornata e l’hanno vinta gli Shark con il risultato di 94-88, alla Germani non era bastato uno straripante secondo quarto da 10-26 (+8 all’intervallo lungo) perché nel secondo tempo gli Shark avevano girato tutto grazie soprattutto alla prova di JD Notae, che dalla panchina aveva segnato 26 punti in 27 minuti tirando 11/16 e 4/7 dall’arco, aiutato da 16 punti di Amar Alibegovic e i 12 di un Langston Galloway che era rimasto piuttosto silente, prendendosi solo 6 tiri dal campo.

DIRETTA/ Trieste Brescia (risultato finale 88-92): la Germani chiude la serie! (gara-4 basket 24 maggio 2025)

Trapani aveva fatto ancora meglio al PalaLeonessa, il 2 novembre: in quell’occasione aveva vinto addirittura 74-95 con un primo tempo fantastico, e un primo periodo chiuso sul 17-32. C’erano stati 21 punti di Akwasi Yeboah con un ottimo 80% al tiro, Brescia aveva mandato quattro giocatori in doppia cifra ma aveva tirato con il 30% dalla lunga distanza. Sappiamo comunque che la regular season può essere uno sport molto diverso rispetto ai playoff e dunque per la Germani non è certamente detta l’ultima parola, ma ora scopriamo insieme l’esito di gara-1 perché la palla a due per la diretta Trapani Brescia sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Trieste Brescia (risultato finale 70-80): rimonta che vale il 2-1! (22 maggio 2025)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA TRAPANI BRESCIA

La diretta Trapani Brescia dovrebbe essere trasmessa in chiaro dalla nostra tv e precisamente su DMAX, come sempre in alternativa avremo la diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

SPETTACOLO PROMESSO!

La grande attesa è finita, la diretta Trapani Brescia ci fa vivere, alle ore 20:45 di venerdì 30 maggio 2025, gara-1 della semifinale playoff di basket Serie A1 2024-2025. Siamo al Pala Shark, perché la neopromossa siciliana ha ottenuto il secondo posto in regular season contro il terzo della Germani: le ambizioni di Trapani sono state confermate lungo una stagione straordinaria, nella quale gli Shark sono arrivati a giocarsi il primato in classifica all’ultimo possesso, contro la Virtus Bologna, e poi sono stati gli unici a chiudere il primo turno dei playoff in tre partite, vincendo la resistenza di Reggio Emilia.

Miro Bilan MVP basket Serie A1/ Il croato di Brescia è il miglior giocatore 2024-2025 (oggi 21 maggio)

Brescia è sicuramente più abituata a questi contesti, anche se ora cerca quel passo ulteriore che finora non le è mai riuscito: intanto non si può sottovalutare il modo in cui la Leonessa ha piegato Trieste in quattro gare, segnale di maturità essere riusciti a chiudere la serie in trasferta ma ora come detto bisogna fare il salto, scopriremo se nella diretta Trapani Brescia arriverà eventualmente una vittoria in Sicilia che possa indirizzare la serie secondo binari diversi rispetto alla classifica, quello che sappiamo è che sarà un grande spettacolo…

DIRETTA TRAPANI BRESCIA: DUE PIAZZE SOGNANO

Ci apprestiamo dunque a vivere la diretta Trapani Brescia, e ci sono due piazze che sognano: per entrambe vincere la serie significherebbe arrivare alla prima finale scudetto nella storia, un evento che per gli Shark non era preventivabile nel breve periodo ma che sta diventando una realtà grazie agli sforzi profusi dal presidente Valerio Antonini e dalla bravura – che non scopriamo certo oggi – di coach Jasmin Repesa, anche se sulla prossima stagione rimane l’ombra di una penalizzazione a causa di una vicenda che ha riguardato anche la squadra di calcio.

Brescia invece nelle ultime stagioni è sempre arrivata vicino al traguardo, ma fino a questo momento non è riuscita ad avere ragione delle due corazzate che hanno dominato la nostra Serie A1: i risultati della regular season hanno concesso una grande occasione a Peppe Poeta per arrivare almeno in finale, la Germani tuttavia non dovrà commettere l’errore di sottovalutare una Trapani che naturalmente ci crede, essendo in semifinale, ma che forse rispetto alla sua avversaria ha meno da perdere avendo già fatto qualcosa di straordinario. Fuoco alle polveri dunque, tra poco vivremo gara-1 dell’appassionante diretta Trapani Brescia…