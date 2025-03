DIRETTA TRAPANI BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci alla diretta Trapani Brescia: attenzione agli Shark, che in un ipotetico arrivo a pari punti di più squadre possono schierare qualche vittoria importante per la classifica avulsa. A riprova di quanto sia solida la squadra di Jasmin Repesa, possiamo ricordare che Trapani ha spezzato la serie di dieci vittorie consecutive di Trento all’inizio del campionato ma in precedenza aveva già dominato a Brescia, imponendosi addirittura con 21 punti di margine al PalaLeonessa. Differenza canestri a favore con l’Aquila, probabile contro Brescia, da ribaltare le sfide con Virtus Bologna e Milano ma possiamo parlare di un’ottima posizione in questo momento.

Anche Brescia però si difende: vero che la Germani ha perso male il match casalingo contro Trapani ed è 0-2 nei confronti dell’Olimpia, ma sul proprio parquet ha battuto sia la Virtus Bologna che Trento e ora attende le gare di ritorno per migliorare ancor più la propria situazione. Per entrambe il calendario da qui al termine della regular season non sarà semplicissimo ma naturalmente la qualificazione ai playoff è ormai cosa fatta; ora si tratta di continuare a lottare per il primo posto in regular season, in attesa di scoprire il tabellone. Mettiamoci comodi e lasciamo parlare il parquet: la diretta Trapani Brescia prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA TRAPANI BRESCIA

Per assistere alla diretta Trapani Brescia non dovrete utilizzare i canali della tv, perché la partita di Serie A1 sarà un’esclusiva della piattaforma DAZN con visione in diretta streaming video per tutti gli abbonati.

Mezzogiorno di fuoco con la diretta Trapani Brescia: è proprio il caso di dirlo, alle ore 12:00 di domenica 23 marzo la partita del PalaShark si gioca per la 23^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 ed è una sfida al vertice tra due delle quattro squadre che si trovano a dividere la prima posizione in classifica, in uno dei campionati più avvincenti degli ultimi anni. Trapani, da neopromossa, sta facendo le onde: un po’ ce lo aspettavamo, un po’ siamo comunque sorpresi della tenuta siciliana mese dopo mese, e di qualche straripante uscita come il +43 rifilato a Trieste giusto nell’ultimo turno, una prestazione schiacciante.

Possiamo invece dire che Brescia abbia mancato uno degli esami di maturità lungo la strada: come già avvenuto in Coppa Italia la Germani ha perso contro Milano, in casa, e dunque questa potrebbe essere una notizia non troppo confortante in vista di un possibile incrocio nei playoff. Resta il fatto che i lombardi continuano a fare corsa di testa e dunque non li possa assolutamente togliere dal lotto delle candidate allo scudetto; la diretta Trapani Brescia non sarà determinante ma comunque importante, per la classifica e il morale e per assestare un ulteriore colpo a una delle potenziali rivali per arrivare in fondo alla stagione.

DIRETTA TRAPANI BRESCIA: LE DUE PIAZZE SOGNANO

Fino a qualche mese fa la diretta Trapani Brescia non si sarebbe potuta considerare una sfida al vertice della Serie A1, almeno nelle previsioni: del resto la società siciliana aveva avuto una sola esperienza nel massimo campionato e stiamo parlando di 30 anni fa, la Germani è cresciuta tantissimo nelle ultime stagioni e ha anche vinto una Coppa Italia ma, forse, era ancora al di sotto delle corazzate soprattutto in un ipotetico incrocio nei playoff, come del resto qualche volta si è visto. Trapani e Brescia però hanno trovato il loro posto al sole, tra investimenti mirati e possibilità economiche; a noi però piace sottolineare l’ottimo lavoro di Jasmin Repesa da una parte e la lungimiranza bresciana nel costruire pezzo dopo pezzo dall’altra.

Adesso Shark e Leonessa si godono i frutti: naturalmente la cosa interessante sarà poi stabilire se nel lungo periodo, cioè stagione dopo stagione, queste due squadre possano rimanere al vertice del nostro basket ma intanto potrebbero addirittura arrivare a giocarsi una finale scudetto che sarebbe del tutto sorprendente, un po’ sulla scia di Sassari Reggio Emilia o Venezia Trento del decennio scorso. Intanto una delle due sarà ancora prima in classifica dopo il lunch match di oggi, l’altra sarà costretta a inseguire: al PalaShark è davvero tutto apparecchiato per questo grande spettacolo nella 23^ giornata…