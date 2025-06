DIRETTA TRAPANI BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Pochissimi minuti alla palla a due, la diretta Trapani Brescia evidentemente non ha trascorsi nobili, ma in questa stagione le due squadre sono state protagoniste fin dall’inizio della stagione regolare, chiusa da entrambe con ventidue vittorie e otto sconfitte. La vittoria della Germani Brescia venerdì sera è stata particolarmente significativa perché invece in stagione regolare i lombardi avevano perso entrambe le partite: pesante il ko casalingo del 2 novembre 2024 per 74-95 nell’incontro d’andata, mentre al ritorno si giocò il 23 marzo scorso a Trapani, con successo dei padroni di casa siciliani per 94-88.

Gli Shark quindi hanno sempre segnato più di 90 punti, ma venerdì l’attacco non è bastato, perché Brescia ha fatto ancora meglio. Peppe Poeta d’altronde in conferenza stampa ha parlato di “nostra migliore partita dell’anno, di una solidità unica”, con grandi percentuali in attacco nel primo tempo e l’ottima resistenza nella ripresa. La Germani saprà ripetersi anche oggi? La risposta è ovviamente attesa dalla diretta Trapani Brescia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRAPANI BRESCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Massima copertura per la diretta Trapani Brescia in tv e anche per la diretta streaming video. Avremo infatti la visione in chiaro su Dmax, quella per gli abbonati su Eurosport 2 e quella disponibile sulla piattaforma Dazn, anche in questo caso su abbonamento.

TRAPANI BRESCIA: LA GERMANI PER LA FUGA

Dopo la splendida battaglia di venerdì sera vinta dagli ospiti per un punto, la diretta Trapani Brescia ci farà compagnia anche alle ore 20.45 di stasera, domenica 1 giugno 2025, per gara-2 della semifinale dei playoff della Serie A di basket. Siamo di nuovo al PalaShark, dove in questa stagione i tifosi hanno vissuto le emozioni della straordinaria cavalcata della squadra locale, anche se adesso Trapani Shark deve cercare di rimontare la Germani Brescia, che ha spostato a proprio vantaggio il fattore campo con il successo per 92-93 in gara-1.

Ci attendiamo una serie emozionante ed equilibrata, le premesse sono quelle di partite sempre avvincenti ma evidentemente la diretta Trapani Brescia si annuncia delicatissima per i padroni di casa, che non possono permettersi un altro ko davanti al pubblico amico, considerando che poi la serie si sposterà al PalaLeonessa di Brescia. Discorso evidentemente opposto per la Germani, che ha la grandissima occasione di ipotecare già la qualificazione per la finale scudetto. Vista da un’ottica neutrale, invece, l’auspicio è di vivere un’altra serata di emozioni e divertimento: saprà mantenere le attese la diretta Trapani Brescia?

DIRETTA TRAPANI BRESCIA: UNA SFIDA EMOZIONANTE

Abbiamo detto che equilibrio potrebbe essere la parola chiave per la diretta Trapani Brescia. D’altronde, Shark e Germani hanno finito a pari merito a quota 44 punti la stagione regolare, separate solamente dalla classifica avulsa che ha piazzato Trapani al secondo posto e Brescia al terzo, motivo per cui la serie comincia in Sicilia, dove si giocherebbe anche l’eventuale bella. Nel mezzo ci sono stati i quarti, nei quali Trapani ha vinto in tre sole partite contro Reggio Emilia, mentre Brescia ha avuto bisogno di quattro match per piegare Trieste.

Infine ecco naturalmente la partita di venerdì sera, che Brescia ha vinto soprattutto grazie a un eccellente primo tempo: 26-34 dopo dieci minuti, in un primo quarto nel quale si è segnato a raffica, poi 45-57 all’intervallo lungo. Il terzo quarto ha visto il primo tentativo di rimonta da parte di Trapani, ma Brescia è sempre rimasta avanti ed è arrivata a +6 a 48 secondi dalla fine. Una tripla e due liberi hanno riportato Trapani a un solo punto, ma il sorpasso non si è concretizzato e così è stata Brescia a vincere, con cinque uomini in doppia cifra e nonostante i 22 punti di Chris Horton, miglior realizzatore dell’incontro.