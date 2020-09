Diretta Trapani Casertana/ Streaming video tv: i siciliani nel caos (Serie C)

DIRETTA TRAPANI CASERTANA: CAMPANI FAVORITI?

Trapani Casertana viene diretta dal signor Marini di Trieste, e si gioca per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. Nel caos i siciliani che dopo il mancato ripescaggio in B hanno visto aggravarsi la loro crisi societaria. Negli ultimi giorni i granata hanno fatto registrare anche un cambio della guardia in panchina, Di Donato ha lasciato spazio a Biagioni ma il club naviga a vista ed affronterà questo esordio in campionato imbottito di giovani. Dall’altra parte la Casertana si è preparata mettendo in evidenza qualche lacuna in difesa, come dimostrato nell’allenamento congiunto perso contro la Viterbese, un’amichevole vinta 4-2 dagli etruschi. I campani però proveranno sicuramente ad approfittare delle difficoltà della formazione di casa, cercando di iniziare con tre punti una stagione che si prospetta dura, col girone C che sulla carta è il più competitivo fra i tre raggruppamenti di terza seria.

DIRETTA TRAPANI CASERTANA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trapani Casertana non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CASERTANA

Le probabili formazioni di Trapani Casertana, sfida in programma allo stadio Provinciale e valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. La formazione del Trapani allenato da Oberdan Biagioni sarà un’incognita: in piena crisi societaria, i siciliani partiranno schierando in campo molti calciatori della Primavera, più qualche giocatore sotto contratto. 4-3-3 per la Casertana di Federico Guidi con questo undici titolare schierato dal 1′: Avella, Petta, Carillo, Valeau, Setola, Santoro, Petruccelli, Varesanovic, Cavallini, Castaldo, Origlia.





