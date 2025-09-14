Serie C, Diretta Trapani Casertana, streaming video tv: i siciliani godono di un meraviglioso rendimento nelle ultime partite (14 settembre 2025)

DIRETTA TRAPANI CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo ora all’angolo delle statistiche per la diretta di Trapani Casertana, una delle sfide che più potrebbe darci spettacolo in questa giornata a livello prettamente numerico. Ma vediamo insieme questi dati in maniera tale da capire anche quali sono i trend delle due squadre, in attesa che l’arbitro fischi l’inizio dell’incontro. Il Trapani segna in media quasi 2 gol a partita, con un xG che conferma la bontà delle occasioni create, e dietro subisce meno di una rete, dimostrando equilibrio e compattezza.

La Casertana, invece, fatica a trovare continuità: poco meno di un gol segnato di media e una difesa che concede 1,4 xGA a incontro, numeri che raccontano di una squadra capace di resistere a tratti ma che rischia di andare in sofferenza contro un attacco così prolifico. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Trapani Casertana, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il nostro commento live che vi accompagnerà dall’inizio fino alla fine della partita! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA TRAPANI CASERTANA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Trapani Casertana dovrete necessariamente abbonarvi a Sky. Per quanto riguarda la diretta streaming, sempre grazie abbonamento, avrete a disposizione l’app Sky Go.

TRAPANI CASERTANA, GARA ATTESISSIMA

Reduci da una partita vinta nell’ultimo turno di campionato, la diretta Trapani Casertana si prepara ad essere molto interessante con due squadre alla ricerca di una conferma in questa domenica 14 settembre 2025 alle ore 17:30.

Il Trapani non ha ancora di fatto perso in questa stagione, a partire dalla Coppa Italia Serie C (vittoria ai rigori col Picerno) fino al recente 2-1 inflitto al Siracusa. Nel mezzo anche il pareggio col Trapani e il 6-0 inflitto al Latina.

La Casertana invece ha perso in Coppa Italia di categoria con il Campobasso così come col Benevento in campo, dove però quantomeno è a quota se punti in virtù delle vittorie con l’Altamura e il Potenza, entrambe in casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CASERTANA

Il Trapani giocherà con il modulo 3-4-2-1 con Galeotti in porta. Pacchetto arretrato composto da Negro, Salines e Stramaccioni con Kirwan, Celeghin, Di Noia e Benedetti nella zona nevralgica del campo. Sulla trequarti Fischnaller e Canotto con Grandolfo punta.

La Casertana scenderà in campo con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali De Lucia, protetto da Llano, Rocchi, Kontek e Liotti. A centrocampo vedremo titoalri Leone, Pezzella e Proia con Kallon, Vano e Bentivegna in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRAPANI CASERTANA

Il Trapani gode del favore del pronostico a 1.90 secondo i bookmakers, seguito dal pareggio a 3.50 e il 2 fisso per la Casertana a 3.75. Gol a 1.77, No Gol invece a 1.90.